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Путин собирается в Турцию: говорить об Украине

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 29 января 2024, 15:42
Путин собирается в Турцию: говорить об Украине
Фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин собирается посетить Турцию в феврале.

Источник: "Европейская правда", российское агентство "Интерфакс" со ссылкой на помощника Путина Юрия Ушакова

Детали: "Да, готовится визит", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос, действительно ли визит Путина в Турцию готовится в феврале.

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Он добавил, что "украинская тематика, наверное, будет одним из основных предметов переговоров".

Недавно в КНДР заявили, что российский президент Владимир Путин может посетить страну в ближайшее время на фоне углубления связей между двумя диктатурами.

Кроме того, агентство Bloomberg 25 января опубликовало материал, в котором утверждает, что Путин "зондирует почву" на предмет готовности США к переговорам о прекращении войны в Украине.

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Темы: ПутинТурцияУкраина
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