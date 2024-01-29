Путин собирается в Турцию: говорить об Украине
Президент России Владимир Путин собирается посетить Турцию в феврале.
Источник: "Европейская правда", российское агентство "Интерфакс" со ссылкой на помощника Путина Юрия Ушакова
Детали: "Да, готовится визит", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос, действительно ли визит Путина в Турцию готовится в феврале.
Он добавил, что "украинская тематика, наверное, будет одним из основных предметов переговоров".
Недавно в КНДР заявили, что российский президент Владимир Путин может посетить страну в ближайшее время на фоне углубления связей между двумя диктатурами.
Кроме того, агентство Bloomberg 25 января опубликовало материал, в котором утверждает, что Путин "зондирует почву" на предмет готовности США к переговорам о прекращении войны в Украине.