Из-под завалов отеля на Харьковщине достали тело младенца

Спасатели изъяли тело 2-месячного ребенка из-под завалов отеля в поселке Золочев на Харьковщине, по которому россияне ночью нанесли ракетный удар, еще 3 человека госпитализированы с травмами.

Источник: глава ОВА Олег Синегубов и ГСЧС в Telegram

Прямая речь Синегубова: "Очередной террор против гражданских. Из-под завалов трехэтажного отеля спасатели изъяли тело двухмесячного мальчика, который родился 4 декабря 2023 года. Три женщины 21, 28 и 39 лет со взрывными травмами и осколочными ранениями госпитализированы в больницу, в том числе и мать погибшего ребенка".

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ФОТО ИЗ TELEGRAM ОЛЕГА СИНЕГУБОВА

Детали: По словам главы ОВА, россияне ночью ударили по поселку двумя ракетами С-300.

ФОТО ИЗ TELEGRAM ОЛЕГА СИНЕГУБОВА

В ГСЧС добавили, что также в результате удара произошел пожар в расположенном рядом с отелем двухэтажном здании. По состоянию на 06:30 возгорание на площади 230 кв.м. потушили.

ФОТО ИЗ TELEGRAM ОЛЕГА СИНЕГУБОВА

В общем россияне повредили семь частник домов, 19 объектов гражданской инфраструктуры (магазины, кафе, киоски), 2 админпомещения и по меньшей мере 5 гражданских авто.

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Фото ГСЧС

Продолжаются аварийно-спасательные работы. От ГСЧС привлечено 40 спасателей и 7 единиц техники.

Фото ГСЧС

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