Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Из-под завалов отеля на Харьковщине достали тело младенца

Ирина БалачукВторник, 6 февраля 2024, 08:34
Из-под завалов отеля на Харьковщине достали тело младенца
Фото ГСЧС

Спасатели изъяли тело 2-месячного ребенка из-под завалов отеля в поселке Золочев на Харьковщине, по которому россияне ночью нанесли ракетный удар, еще 3 человека госпитализированы с травмами.

Источник: глава ОВА Олег Синегубов и ГСЧС в Telegram

Прямая речь Синегубова: "Очередной террор против гражданских. Из-под завалов трехэтажного отеля спасатели изъяли тело двухмесячного мальчика, который родился 4 декабря 2023 года. Три женщины 21, 28 и 39 лет со взрывными травмами и осколочными ранениями госпитализированы в больницу, в том числе и мать погибшего ребенка". 

Реклама:
 
ФОТО ИЗ TELEGRAM ОЛЕГА СИНЕГУБОВА

Детали: По словам главы ОВА, россияне ночью ударили по поселку двумя ракетами С-300. 

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM ОЛЕГА СИНЕГУБОВА

В ГСЧС добавили, что также в результате удара произошел пожар в расположенном рядом с отелем двухэтажном здании. По состоянию на 06:30 возгорание на площади 230 кв.м. потушили. 

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM ОЛЕГА СИНЕГУБОВА

В общем россияне повредили семь частник домов, 19 объектов гражданской инфраструктуры (магазины, кафе, киоски), 2 админпомещения и по меньшей мере 5 гражданских авто. 

ВИДЕО ДНЯ
 
Фото ГСЧС

Продолжаются аварийно-спасательные работы. От ГСЧС привлечено 40 спасателей и 7 единиц техники. 

 
Фото ГСЧС

Предыстория:

  • В ночь на 6 февраля оккупанты нанесли удары по Золочеву Богодуховского района в Харьковской области: разрушили трехэтажный отель. Сообщалось, что под завалами находился человек.

Темы: Харьковская областьракетный ударжертвыдети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за вражеского обстрела одна из ТЭС прекратила производство электроэнергии – ДТЭК

"Веймарский треугольник" сделал заявление в поддержку Украины

В Харькове из-за удара по нефтебазе загрязнено 10 тыс. квадратов земли

Шольц считает, что Европа должна перейти к крупномасштабному производству оружия

ЕС одобрил первый шаг для использования замороженных активов России в пользу Украины

видеоРоссия применила гиперзвуковую ракету "Циркон" в Украине – КНИИСЭ

Все новости...

Читайте УП В Google News

В России на предприятиях ввели поборы на войну
ISW: Кремль усиливает риторику разделения Украины для западной аудитории
За сутки россияне убили 7 гражданских, еще 13 ранили
Среди сотрудников спецслужб Украины обнаружили российских шпионов - СБУ
Последние новости
03:58
Россияне ударили по 4 громадам Сумщины, сбрасывали мины и ВОГ
03:22
Стрельба в метро Нью-Йорка: один человек погиб и 5 получили ранения
02:38
Байден призывает к 6-недельному прекращению огня в Секторе Газа – СМИ
01:52
Из-за вражеского обстрела одна из ТЭС прекратила производство электроэнергии – ДТЭК
01:40
"Веймарский треугольник" сделал заявление в поддержку Украины
00:36
В Белом доме отреагировали на заявления Трампа по поводу НАТО
00:04
Президент Кипра попросил Германию повлиять на Турцию для воссоединения острова
23:44
Белорусскую команду по хоккею дисквалифицировали по отбору на Олимпиаду, где она могла сыграть с Украиной
23:12
Экономические новости 12 февраля: обыски у Пашинского, шаг ЕС по передаче дохода по активам РФ Украине
22:58
Bloomberg: Зеленский планирует европейское турне, будет говорить об оружии и "гарантиях безопасности"
Все новости...
Реклама: