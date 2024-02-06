ССО рассказали о спецоперации "Цитадель": в Черном море взорвана РЛС врага

В результате удачной операции на одной из добывающих платформ в Черном море Силы спецопераций ВСУ уничтожили радиолокационную станцию россиян и оборудование, которое помогало врагу атаковать юг Украины дронами-камикадзе.

Источник: пресс-служба ССО, "Украинская правда"

Дословно ССО: "Операторы 73-го морского центра ССО провели сложнейшую и эффективную операцию в Черном море у побережья временно оккупированного Крыма, молниеносно сработав в зоне потенциального поражения противника".

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Детали: Объясняется, что по разведданным, одну из незаконно захваченных добывающих платформ (по данным УП, одна из так называемых "вышек Бойко" -ред) россияне использовали для усиления работы БпЛА "Мохаджер-6". А именно - установили оборудование, которое увеличивает дальность и радиус его работы. Отмечается, что такой беспилотник враг применял для ведения разведки и дальнейшего нанесения ударов дронами-камикадзе Shahed по объектам критической инфраструктуры юга Украины.

Кроме этого, на платформе противник установил радиолокационную станцию обнаружения надводных объектов (от моторных лодок до кораблей) "Нева-Б". С помощью этой РЛС россияне контролировали обстановку в северо-западной части Черного моря.

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Нынешняя спецоперация проводилась в зоне постоянного патрулирования авиации и флота РФ, рассказывают в ССО.

Ночью лодки 73-го морского центра Сил спецопераций подошли вплотную к добывающей платформе. После проведения специальных действий и зачистки, объект был заминирован. Боевая группа отошла на безопасное расстояние и осуществила подрыв вражеской цели.

В ССО говорят, что в результате было захвачено важное оборудование противника и взорвана мачта с антенной.

Дословно: "Удачно проведенная спецоперация обеспечила безопасное передвижение кораблей и ограничила возможности врага в северо-западной части Черного моря".