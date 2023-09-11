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ГУР показало кадры спецоперации на "вышках Бойко"

Валентина РоманенкоПонедельник, 11 сентября 2023, 15:54
ГУР показало кадры спецоперации на вышках Бойко
фото ГУР

Главное управление разведки МОУ поделилось документальными кадрами спецоперации на газодобывающих платформах в Черном море.

Источник: видео и фото, обнародованные ГУР

Детали: Зафиксирован путь разведчиков-спецназовцев по штормовой акватории на резиновых лодках, зачистка объектов и демонтаж средств разведки государства-агрессора, столкновение с вражеской авиацией.

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Кроме этого, - эвакуация "Конана" - воина, который оказался за бортом и провел в открытом море 14 часов.

 
 
 
 

Справка: "Вышки Бойко" – это буровые газо- и нефтедобывающие платформы у берегов временно оккупированного Крыма в Черном море.

ВИДЕО ДНЯ

Россия оккупировала "вышки Бойко" в 2015 году, а с началом полномасштабного вторжения использовала в военных целях. В частности, как вертолетные площадки и для размещения средств РЛС.

Что предшествовало: 11 сентября ГУР МОУ заявило, что Украина вернула под контроль буровые газодобывающие и нефтедобывающие платформы неподалеку от оккупированного Крыма, известные как "вышки Бойко". Спецоперация, вероятно, проводилась в августе.

Темы: разведка
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