Кулеба уверяет, что военно-политическая "перезагрузка" не повлияет на отношения с Западом

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что военно-политическая перезагрузка, которая ожидается в ближайшее время, не повлияет на отношения Киева с западными партнерами.

Источник: Кулеба на совместном брифинге в Киеве вместе со своим португальским коллегой, цитирует агентство Reuters

Прямая речь: "Я не думаю, что любые изменения в правительстве могут повлиять на наши отношения с нашими партнерами".

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По словам министра, президент Владимир Зеленский имеет конституционное право уволить руководителя армии, если считает нужным.

Кулеба добавил, что любые перестановки не будут признаком раскола в военных усилиях Украины.

"У нас могут быть дискуссии о тактике внутри команды, но мы все объединены вокруг нашей стратегической цели - разгрома России в Украине и восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины. И вокруг этой стратегической цели нет никаких дискуссий", - сказал он.

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