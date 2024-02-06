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Кулеба уверяет, что военно-политическая "перезагрузка" не повлияет на отношения с Западом

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 6 февраля 2024, 15:00
Кулеба уверяет, что военно-политическая перезагрузка не повлияет на отношения с Западом
Дмитрий Кулеба. фото МИД

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что военно-политическая перезагрузка, которая ожидается в ближайшее время, не повлияет на отношения Киева с западными партнерами.

Источник: Кулеба на совместном брифинге в Киеве вместе со своим португальским коллегой, цитирует агентство Reuters

Прямая речь: "Я не думаю, что любые изменения в правительстве могут повлиять на наши отношения с нашими партнерами".

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По словам министра, президент Владимир Зеленский имеет конституционное право уволить руководителя армии, если считает нужным.

Кулеба добавил, что любые перестановки не будут признаком раскола в военных усилиях Украины.

"У нас могут быть дискуссии о тактике внутри команды, но мы все объединены вокруг нашей стратегической цели - разгрома России в Украине и восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины. И вокруг этой стратегической цели нет никаких дискуссий", - сказал он.

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Предыстория:

  • В течение нескольких недель в Украине ходили слухи о том, что президент собирается отправить в отставку главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного.
  • Зеленский накануне заявил, что рассматривает возможность "перезагрузки" с целью замены нескольких высокопоставленных чиновников, и что эта "перезагрузка" выйдет за пределы военной сферы. 
  • Ранее американское издание The Washington Post со ссылкой на двух информированных собеседников написало, что правительство Украины проинформировало Белый дом о решении Владимира Зеленского уволить генерала Валерия Залужного.

Темы: МИД
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