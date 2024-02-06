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Зеленский поручил создать в ВСУ отдельный род Сил для беспилотников

Татьяна ОлейникВторник, 6 февраля 2024, 19:13
Зеленский поручил создать в ВСУ отдельный род Сил для беспилотников
Фото Дмитрия Ларина, УП

Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину создать в ВСУ Силы беспилотных систем.

Источник: Указ "О наращивании возможностей сил обороны"

Детали: Зеленский поручил Кабинету министров вместе с Генштабом проработать вопрос создания беспилотных систем как отдельного рода сил в структуре ВСУ и по итогам работы внести предложения на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны.

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Прямая речь Зеленского: "Только что подписал указ, который начинает создание в наших Силах обороны отдельного рода сил – Сил беспилотных систем. И это не вопрос будущего – это то, что должно дать вполне конкретный результат уже в ближайшее время. Этот год должен стать решающим у многих аспектах И, очевидно, на поле боя Дроны – беспилотные системы – доказали свою эффективность в боях на земле, в небе и в море.Украина реально изменила ситуацию в Черном море благодаря дронам.

Отражение штурмов на земле – это во многом работа именно дронов. Масштабное уничтожение окупантов и их техники – это также дроны. Сейчас список задач четкий: специальные штатные должности под работу с дронами, специальные подразделения, эффективная тренировка, систематизация опыта, постоянное масштабирование производств и привлечение лучших идей, лучших специалистов в эту сферу".

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Справка: Морские надводные дроны, которые успешно атаковали Крымский мост, а также российский десантный корабль "Оленегорский горняк" и танкер "SIG", являются собственной технической разработкой СБУ. Они были названы "SeaBaby" ("Морской малыш").

О FPV-дронах и их роли в войне мы рассказывали здесь.

Темы: беспилотникиуказыВооруженные силыЗеленский
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