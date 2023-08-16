Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Малюк рассказал, где собирают уникальные украинские дроны "Морской малыш"

Алена МазуренкоСреда, 16 августа 2023, 11:21
Малюк рассказал, где собирают уникальные украинские дроны Морской малыш
скриншот из видео СБУ

Изготовление морских надводных дронов, которые Украина успешно использовала для атаки на Крымский мост и российские корабли, наладили на территории страны на одном из подземных производств.

Источник: глава СБУ Василий Малюк в комментарии CNN, пресс-служба СБУ

Прямая речь: "Изготовление наших дронов осуществляется на одном из подземных производств на территории Украины.

Сейчас в процессе разработки и реализации у нас очень много различных интересных операций, в частности в акватории Черного моря. Обещаю вам, это будет сюрпризом, особенно для наших врагов".

Детали: По словам Малюка, морские надводные дроны, которые успешно атаковали Крымский мост, а также российский десантный корабль "Оленегорский горняк" и танкер "SIG", являются собственной технической разработкой СБУ.

Он добавил, что над разработкой данных дронов и их изготовлением работает коллектив СБУ, которому помогают гражданские инженеры и айтишники.

 

Морские дроны, которые повредили Крымский мост в июле 2023 года, были названы "SeaBaby" ("Морской малыш").

Глава СБУ рассказал, что морские дроны, которые повредили Крымский мост в июле 2023 года, были оборудованы боевой частью 850 кг, а для поражения десантного корабля и танкера было использовано два отдельных надводных дрона, в каждом из которых было по 450 килограммов боевой части.

Также Малюк отметил, что западные партнеры не участвуют в проведении данных спецопераций, но активно перенимают опыт СБУ.

Что было раньше: Украинские спецслужбы передали телерадиокомпании CNN эксклюзивные кадры, на которых зафиксирован момент использования экспериментального морского беспилотника для атаки на Керченский мост, и рассказали новые подробности атаки.

Малыш сообщил CNN, что использованный беспилотник, получивший название "Морской малыш" (Sea Baby), является результатом многомесячных разработок, которые начались сразу после вторжения.

Предыстория

Темы: СБУбеспилотникиЧерное мореКерченский мост
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Минобороны РФ пугает россиян членистоногими и хантавирусами из Украины
В России выдумали украинский боевой отряд для якобы убийств лидеров Африки за сотрудничество с Кремлем
Россияне утром обстреляли центр Херсона и область: 5 раненых
Российскому генералу Суровикину приказали молчать и отправили под домашний арест - Politico
Последние новости
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
Все новости...
Реклама: