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Малюк рассказал, где собирают уникальные украинские дроны "Морской малыш"

Алена МазуренкоСреда, 16 августа 2023, 11:21
Малюк рассказал, где собирают уникальные украинские дроны Морской малыш
скриншот из видео СБУ

Изготовление морских надводных дронов, которые Украина успешно использовала для атаки на Крымский мост и российские корабли, наладили на территории страны на одном из подземных производств.

Источник: глава СБУ Василий Малюк в комментарии CNN, пресс-служба СБУ

Прямая речь: "Изготовление наших дронов осуществляется на одном из подземных производств на территории Украины.

Сейчас в процессе разработки и реализации у нас очень много различных интересных операций, в частности в акватории Черного моря. Обещаю вам, это будет сюрпризом, особенно для наших врагов".

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Детали: По словам Малюка, морские надводные дроны, которые успешно атаковали Крымский мост, а также российский десантный корабль "Оленегорский горняк" и танкер "SIG", являются собственной технической разработкой СБУ.

Он добавил, что над разработкой данных дронов и их изготовлением работает коллектив СБУ, которому помогают гражданские инженеры и айтишники.

 

Морские дроны, которые повредили Крымский мост в июле 2023 года, были названы "SeaBaby" ("Морской малыш").

ВИДЕО ДНЯ

Глава СБУ рассказал, что морские дроны, которые повредили Крымский мост в июле 2023 года, были оборудованы боевой частью 850 кг, а для поражения десантного корабля и танкера было использовано два отдельных надводных дрона, в каждом из которых было по 450 килограммов боевой части.

Также Малюк отметил, что западные партнеры не участвуют в проведении данных спецопераций, но активно перенимают опыт СБУ.

Что было раньше: Украинские спецслужбы передали телерадиокомпании CNN эксклюзивные кадры, на которых зафиксирован момент использования экспериментального морского беспилотника для атаки на Керченский мост, и рассказали новые подробности атаки.

Малыш сообщил CNN, что использованный беспилотник, получивший название "Морской малыш" (Sea Baby), является результатом многомесячных разработок, которые начались сразу после вторжения.

Предыстория

Темы: СБУбеспилотникиЧерное мореКерченский мост
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