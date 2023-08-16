Малюк рассказал, где собирают уникальные украинские дроны "Морской малыш"
Изготовление морских надводных дронов, которые Украина успешно использовала для атаки на Крымский мост и российские корабли, наладили на территории страны на одном из подземных производств.
Источник: глава СБУ Василий Малюк в комментарии CNN, пресс-служба СБУ
Прямая речь: "Изготовление наших дронов осуществляется на одном из подземных производств на территории Украины.
Сейчас в процессе разработки и реализации у нас очень много различных интересных операций, в частности в акватории Черного моря. Обещаю вам, это будет сюрпризом, особенно для наших врагов".
Детали: По словам Малюка, морские надводные дроны, которые успешно атаковали Крымский мост, а также российский десантный корабль "Оленегорский горняк" и танкер "SIG", являются собственной технической разработкой СБУ.
Он добавил, что над разработкой данных дронов и их изготовлением работает коллектив СБУ, которому помогают гражданские инженеры и айтишники.
Морские дроны, которые повредили Крымский мост в июле 2023 года, были названы "SeaBaby" ("Морской малыш").
Глава СБУ рассказал, что морские дроны, которые повредили Крымский мост в июле 2023 года, были оборудованы боевой частью 850 кг, а для поражения десантного корабля и танкера было использовано два отдельных надводных дрона, в каждом из которых было по 450 килограммов боевой части.
Также Малюк отметил, что западные партнеры не участвуют в проведении данных спецопераций, но активно перенимают опыт СБУ.
Что было раньше: Украинские спецслужбы передали телерадиокомпании CNN эксклюзивные кадры, на которых зафиксирован момент использования экспериментального морского беспилотника для атаки на Керченский мост, и рассказали новые подробности атаки.
Малыш сообщил CNN, что использованный беспилотник, получивший название "Морской малыш" (Sea Baby), является результатом многомесячных разработок, которые начались сразу после вторжения.
Предыстория:
- Так называемый "глава" оккупированного РФ Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту произошло "чрезвычайное происшествие", в связи с чем движение на мосту остановлено. Российские ТГ-каналы сообщают, что на мосту "упал" пролет.
- Ранее росСМИ сообщили, что Крымский мост с неба охраняют истребители, а под водой водолазы и боевые дельфины.
- Ночная атака на Крымский мост была спецоперацией СБУ и ВМС, сообщили источники "Украинской правды".