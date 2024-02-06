Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Батальйон "Волки Да Винчи" вошёл в состав 59 бригады и призначил командиром Сергея Филимонова.

Татьяна ОлейникВторник, 6 февраля 2024, 19:57
Батальйон Волки Да Винчи вошёл в состав 59 бригады и призначил командиром Сергея Филимонова.
Фото - 1-я отдельная штурмовая рота ДУК ПС

Батальон "Волки Да Винчи", ранее возглавлявший Дмитрий Коцюбайло, присоединился к 59-й отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка и объявил о назначении нового командира.

Источник: руководитель медицинской службы "Ульф" батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова, командир батальона Сергей Филимонов

Детали: Утром 6 февраля Сергей Филимонов сообщил, что стал командиром "Волков Да Винчи". Он также сообщил, что в батальон входит около 1000 человек и призвал присоединяться к "Волкам".

Реклама:

Позже Алина Михайлова сообщила, что батальон присоединился к 59-й отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка.

Прямая речь Михайловой: "Батальон "Волки Да Винчи" объявил назначение нового командира и теперь есть в составе 59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка. Спасибо другу Вадиму Сухаревскому "Борсуку", который принял в семью. Не подведем.

ВИДЕО ДНЯ

Также хочу прокомментировать вопрос названия, о котором вы могли читать в сообщениях наших собратьев. Батальон под руководством Сергея Филимонова будет называться "Волки Да Винчи".

Детали: Также Михайлова прокомментировала, что причина перехода – сугубо военное дело. Большинство бойцов, воевавших с Дмитрием Коцюбайлом с начала 2014 года, по ее словам, перешли в 59-ю бригаду.

Что предшествовало:

  • 7 марта 2023 года на фронте погиб доброволец ДУК "Правый сектор" Герой Украины 27-летний Дмитрий Коцюбайло, известный по позывному "Да Винчи".

Темы: Вооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за вражеского обстрела одна из ТЭС прекратила производство электроэнергии – ДТЭК

"Веймарский треугольник" сделал заявление в поддержку Украины

В Харькове из-за удара по нефтебазе загрязнено 10 тыс. квадратов земли

Шольц считает, что Европа должна перейти к крупномасштабному производству оружия

ЕС одобрил первый шаг для использования замороженных активов России в пользу Украины

видеоРоссия применила гиперзвуковую ракету "Циркон" в Украине – КНИИСЭ

Все новости...

Читайте УП В Google News

Вооруженные силы
Зеленский поручил создать в ВСУ отдельный род Сил для беспилотников
В ВСУ рассказали об особенностях российских ДРГ на северном направлении
Кроме Залужного также могут заменить и Шапталу – источники
Последние новости
03:58
Россияне ударили по 4 громадам Сумщины, сбрасывали мины и ВОГ
03:22
Стрельба в метро Нью-Йорка: один человек погиб и 5 получили ранения
02:38
Байден призывает к 6-недельному прекращению огня в Секторе Газа – СМИ
01:52
Из-за вражеского обстрела одна из ТЭС прекратила производство электроэнергии – ДТЭК
01:40
"Веймарский треугольник" сделал заявление в поддержку Украины
00:36
В Белом доме отреагировали на заявления Трампа по поводу НАТО
00:04
Президент Кипра попросил Германию повлиять на Турцию для воссоединения острова
23:44
Белорусскую команду по хоккею дисквалифицировали по отбору на Олимпиаду, где она могла сыграть с Украиной
23:12
Экономические новости 12 февраля: обыски у Пашинского, шаг ЕС по передаче дохода по активам РФ Украине
22:58
Bloomberg: Зеленский планирует европейское турне, будет говорить об оружии и "гарантиях безопасности"
Все новости...
Реклама: