Батальйон "Волки Да Винчи" вошёл в состав 59 бригады и призначил командиром Сергея Филимонова.

Батальон "Волки Да Винчи", ранее возглавлявший Дмитрий Коцюбайло, присоединился к 59-й отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка и объявил о назначении нового командира.

Источник: руководитель медицинской службы "Ульф" батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова, командир батальона Сергей Филимонов

Детали: Утром 6 февраля Сергей Филимонов сообщил, что стал командиром "Волков Да Винчи". Он также сообщил, что в батальон входит около 1000 человек и призвал присоединяться к "Волкам".

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Позже Алина Михайлова сообщила, что батальон присоединился к 59-й отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка.

Прямая речь Михайловой: "Батальон "Волки Да Винчи" объявил назначение нового командира и теперь есть в составе 59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка. Спасибо другу Вадиму Сухаревскому "Борсуку", который принял в семью. Не подведем.

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Также хочу прокомментировать вопрос названия, о котором вы могли читать в сообщениях наших собратьев. Батальон под руководством Сергея Филимонова будет называться "Волки Да Винчи".

Детали: Также Михайлова прокомментировала, что причина перехода – сугубо военное дело. Большинство бойцов, воевавших с Дмитрием Коцюбайлом с начала 2014 года, по ее словам, перешли в 59-ю бригаду.

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