Лубинец: Законопроект о мобилизации содержит антиконституционные нормы

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что новая версия законопроекта о мобилизации содержит ряд норм, противоречащих Конституции Украины, впрочем, он призвал Парламент принять законопроект в первом чтении.

Источник: Лубинец в Facebook

Детали: В частности, Лубинец заявляет, что "нормативный казус" в вопросе порядка выезда за границу мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, состоящих на военном учете или исключенных из него в установленном порядке.

Реклама:

Прямая речь: "Здесь вопрос в отметках: формулировка "снять" и "исключить" с военного учета (которое указывается в военном билете) на практике становится проблемой, требующей урегулирования".

Детали: Также омбудсмен обратил внимание, что в законопроекте указано, что военное командование может устанавливать временное ограничение права гражданина Украины на выезд из страны. Там отметили, что согласно требованиям статьи 17 Конституции Украины, ВСУ и другие военные формирования никем не могут использоваться для ограничения прав и свобод граждан. Так что эти предлагаемые изменения противоречат Конституции.

Прямая речь: Кроме этого, в законопроекте предлагают предусмотреть обязанность регистрировать электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста за невыполнение которого последние несут определенную законом юридическую ответственность. Однако такое положение законопроекта не соответствует положениям Конституции, закона Украины "О защите персональных данных" "правовым позициям Конституционного суда Украины относительно официального толкования права на личную и семейную жизнь".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: В новых изменениях указано и лишение права на освобождение от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период аспирантов, получающих уровень образования за средства физических или юридических лиц на условиях контракта.

Прямая речь: "При этом всем другим категориям соискателей образования в этих условиях право на освобождение от призыва сохраняется. Это противоречит требованиям ст. 24 Конституции Украины относительно равенства прав граждан и недопущения их дискриминации по определенным признакам".

Детали: Также речь идет и о предоставлении права представителям ТЦК и СП осуществлять проверку военно-учетных документов граждан в возрасте от 18 до 60 лет, которое противоречит главному документу страны.

Прямая речь: "Такую проверку могут проводить только работники Национальной полиции, а также персонала Государственной пограничной службы Украины. Согласно ст. 17 Конституции Украины Вооруженные силы Украины и другие военные формирования никем не могут быть использованы для ограничения прав и свобод граждан".

Обновлено в 23:34: Лубинец написал, что вечером принял участие в совещании с Министром обороны Украины Рустемом Умеровым, на котором обсудили важный для Украины законопроект о мобилизации.

Прямая речь: В результате совещания пришел к выводу, что указанный законопроект необходимо принять Парламентом в первом чтении. С этим и обращаюсь к народным депутатам. Ко второму чтению замечания от Офиса Омбудсмана можно урегулировать.