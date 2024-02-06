Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Лубинец: Законопроект о мобилизации содержит антиконституционные нормы

Татьяна ОлейникВторник, 6 февраля 2024, 22:43
Лубинец: Законопроект о мобилизации содержит антиконституционные нормы
Фото с Facebook Лубинца

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что новая версия законопроекта о мобилизации содержит ряд норм, противоречащих Конституции Украины, впрочем, он призвал Парламент принять законопроект в первом чтении.

Источник: Лубинец в Facebook

Детали: В частности, Лубинец заявляет, что "нормативный казус" в вопросе порядка выезда за границу мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, состоящих на военном учете или исключенных из него в установленном порядке.

Реклама:

Прямая речь: "Здесь вопрос в отметках: формулировка "снять" и "исключить" с военного учета (которое указывается в военном билете) на практике становится проблемой, требующей урегулирования".

Детали: Также омбудсмен обратил внимание, что в законопроекте указано, что военное командование может устанавливать временное ограничение права гражданина Украины на выезд из страны. Там отметили, что согласно требованиям статьи 17 Конституции Украины, ВСУ и другие военные формирования никем не могут использоваться для ограничения прав и свобод граждан. Так что эти предлагаемые изменения противоречат Конституции.

Прямая речь: Кроме этого, в законопроекте предлагают предусмотреть обязанность регистрировать электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста за невыполнение которого последние несут определенную законом юридическую ответственность. Однако такое положение законопроекта не соответствует положениям Конституции, закона Украины "О защите персональных данных" "правовым позициям Конституционного суда Украины относительно официального толкования права на личную и семейную жизнь".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: В новых изменениях указано и лишение права на освобождение от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период аспирантов, получающих уровень образования за средства физических или юридических лиц на условиях контракта.

Прямая речь: "При этом всем другим категориям соискателей образования в этих условиях право на освобождение от призыва сохраняется. Это противоречит требованиям ст. 24 Конституции Украины относительно равенства прав граждан и недопущения их дискриминации по определенным признакам".

Детали: Также речь идет и о предоставлении права представителям ТЦК и СП осуществлять проверку военно-учетных документов граждан в возрасте от 18 до 60 лет, которое противоречит главному документу страны.

Прямая речь: "Такую проверку могут проводить только работники Национальной полиции, а также персонала Государственной пограничной службы Украины. Согласно ст. 17 Конституции Украины Вооруженные силы Украины и другие военные формирования никем не могут быть использованы для ограничения прав и свобод граждан".

Обновлено в 23:34: Лубинец написал, что вечером принял участие в совещании с Министром обороны Украины Рустемом Умеровым, на котором обсудили важный для Украины законопроект о мобилизации.

Прямая речь: В результате совещания пришел к выводу, что указанный законопроект необходимо принять Парламентом в первом чтении. С этим и обращаюсь к народным депутатам. Ко второму чтению замечания от Офиса Омбудсмана можно урегулировать.

Темы: омбудсменмобилизацияКонституция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за вражеского обстрела одна из ТЭС прекратила производство электроэнергии – ДТЭК

"Веймарский треугольник" сделал заявление в поддержку Украины

В Харькове из-за удара по нефтебазе загрязнено 10 тыс. квадратов земли

Шольц считает, что Европа должна перейти к крупномасштабному производству оружия

ЕС одобрил первый шаг для использования замороженных активов России в пользу Украины

видеоРоссия применила гиперзвуковую ракету "Циркон" в Украине – КНИИСЭ

Все новости...

Читайте УП В Google News

Залужный одобрил изменения в аккредитации журналистов во время военного положения
Производитель Bayraktar спрогнозировал, когда заработает его производство в Украине
Зеленский поручил создать в ВСУ отдельный род Сил для беспилотников
Лубинец призвал принять законопроект о мобилизации, хотя нашел там противоречивые нормы
Последние новости
03:58
Россияне ударили по 4 громадам Сумщины, сбрасывали мины и ВОГ
03:22
Стрельба в метро Нью-Йорка: один человек погиб и 5 получили ранения
02:38
Байден призывает к 6-недельному прекращению огня в Секторе Газа – СМИ
01:52
Из-за вражеского обстрела одна из ТЭС прекратила производство электроэнергии – ДТЭК
01:40
"Веймарский треугольник" сделал заявление в поддержку Украины
00:36
В Белом доме отреагировали на заявления Трампа по поводу НАТО
00:04
Президент Кипра попросил Германию повлиять на Турцию для воссоединения острова
23:44
Белорусскую команду по хоккею дисквалифицировали по отбору на Олимпиаду, где она могла сыграть с Украиной
23:12
Экономические новости 12 февраля: обыски у Пашинского, шаг ЕС по передаче дохода по активам РФ Украине
22:58
Bloomberg: Зеленский планирует европейское турне, будет говорить об оружии и "гарантиях безопасности"
Все новости...
Реклама: