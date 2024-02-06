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Лубинец призвал принять законопроект о мобилизации, хотя нашел там противоречивые нормы

Татьяна ОлейникВторник, 6 февраля 2024, 23:49
Лубинец призвал принять законопроект о мобилизации, хотя нашел там противоречивые нормы
Фото с Телеграма Лубинца

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, несмотря на заявления об антиконституционных нормах, призвал принять в первом чтении законопроект о мобилизации.

Источник: сообщение Лубинца

Прямая речь: "Сегодня вечером состоялось срочное совещание с Министром обороны Украины Рустемом Умеровым, на котором мы обсудили важный для Украины законопроект о мобилизации.

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В результате совещания пришел к выводу, что указанный законопроект необходимо принять Парламентом в первом чтении. С этим и обращаюсь к народным депутатам. Ко второму чтению замечания от Офиса Омбудсмана можно урегулировать. Еще раз отмечаю быстрое положительное реагирование со стороны Министра Обороны Украины!"

Что предшествовало:

6 февраля Лубинец заявил, что новая версия законопроекта о мобилизации содержит ряд норм, противоречащих Конституции Украины.

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Темы: омбудсменмобилизация
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