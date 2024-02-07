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Ракета повредила объект промышленности на Львовщине – ОВА

Татьяна ЛозовенкоСреда, 7 февраля 2024, 09:30
Ракета повредила объект промышленности на Львовщине – ОВА
ВЗРЫВ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

В Дрогобыче во Львовской области ракета повредила промышленный объект, пожарные ликвидируют пожар.

Источник: глава Львовской ОВА Максим Козицкий 

Прямая речь: "Есть попадание и во Львовской области. Это промышленный объект в Дрогобыче. Зафиксировали частичное разрушение здания. На площади около 300 м² продолжается пожар. На месте работают пожарные.

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По состоянию на сейчас информации о пострадавших или погибших нет".

Детали: По словам Козицкого, ПВО сбила одну ракету в Стрыйском районе. Жертв и пострадавших нет. Поврежденных объектов - также.

Обновлено: Козицкий сообщил, что пожар был потушен около 09:30.

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По информации ГСЧС, в результате пожара повреждены: крыша на площади 500 м.кв. и автомобиль-мусоровоз. Люди не пострадали. Информация уточняется.

Предыстория:

  • Утром 7 февраля Россия массированно атаковала ракетами Украину. Кроме Киева и области, прогремели взрывы в Харькове, Николаеве, Дрогобыче Львовской области и в Черкасской области.

Темы: Львовщинаракетный удар
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