Ракета повредила объект промышленности на Львовщине – ОВА
В Дрогобыче во Львовской области ракета повредила промышленный объект, пожарные ликвидируют пожар.
Источник: глава Львовской ОВА Максим Козицкий
Прямая речь: "Есть попадание и во Львовской области. Это промышленный объект в Дрогобыче. Зафиксировали частичное разрушение здания. На площади около 300 м² продолжается пожар. На месте работают пожарные.
По состоянию на сейчас информации о пострадавших или погибших нет".
Детали: По словам Козицкого, ПВО сбила одну ракету в Стрыйском районе. Жертв и пострадавших нет. Поврежденных объектов - также.
Обновлено: Козицкий сообщил, что пожар был потушен около 09:30.
По информации ГСЧС, в результате пожара повреждены: крыша на площади 500 м.кв. и автомобиль-мусоровоз. Люди не пострадали. Информация уточняется.
Предыстория:
- Утром 7 февраля Россия массированно атаковала ракетами Украину. Кроме Киева и области, прогремели взрывы в Харькове, Николаеве, Дрогобыче Львовской области и в Черкасской области.