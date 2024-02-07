В Киеве из-за атаки повреждены ЛЭП и тепломагистраль, горит многоэтажка, есть пострадавшие и погибшие
В Киеве из-за ракетной атаки пострадали по меньшей мере 16 человек и погибли 3-е, в Днепровском районе обломки сбитой ракеты повредили две высоковольтных линии и магистраль теплоснабжения, в Голосеевском районе – привели к пожару в многоэтажке и на СТО.
Источник: городской глава Киева Виталий Кличко, КГВА, министр внутренних дел Игорь Клименко, Нацполиция и ГСЧС
Прямая речь Кличко: "В результате вражеской атаки обломками ракеты в столице повреждены две высоковольтных линии. Часть потребителей на левом берегу пока без электроэнергии".
Обновление: Также в результате вражеской атаки повреждена магистраль теплоснабжения на левом берегу столицы. Специалисты выясняют масштабы и безотлагательно начнут ремонтные работы.
В Днепровском районе столицы есть пострадавшие.
Кроме того, в Голосеевском районе в результате вражеской атаки произошло возгорание в 18-этажном жилом доме. Пожар с 10-го по 15-й этажи.
По состоянию на 10:26 в Голосеевском районе из многоэтажного жилого дома эвакуированы 52 человека, 8 – спасены. 12 человек получили травмы. На месте продолжают работать отряды ГСЧС.
Также в Голосеевском районе загорелись машины и помещения двухэтажной СТО. Там сгорело или повреждено около 40 авто. Пожар ликвидирован, на месте продолжает работать ГСЧС.
По состоянию на 11:37 известно, что погибли четверо жителей 18-этажного дома. 35 человек пострадали: 32 пострадавших в Голосеевском районе, трое – в Днепровском, сообщил Кличко. (Ранее президент Владимир Зеленский сообщил о 2 погибших в Киеве.)
В Голосеевском районе на базе одной из школ развернут штаб по проведению аварийно-спасательных работ.
По данным полиции, повреждения от осколков зафиксированы в Голосеевском, Деснянском и Днепровском районах Киева.
Из-за последствий атаки изменено движение общественного транспорта. На левом берегу задерживаются ряд трамвайных маршрутов, с улицы Милославская до станции метро "Черниговская" едут автобусы. В Голосеевском районе задерживается движение нескольких троллейбусных маршрутов из-за отсутствия напряжения.
Киевская городская администрация после отбоя воздушной тревоги сообщила, что Россия для атаки 7 февраля применила крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС со своей территории.
Силы и средства противовоздушной обороны над Киевом и в районе столицы сбили примерно два десятка вражеских ракет.
Воздушная тревога в столице длилася почти 3 часа. Это был третий ракетный удар по Киеву в 2024 году.
В целом утром 7 февраля Россия массированно атаковала ракетами Украину. Кроме Киева и области, прогремели взрывы в Харькове, в Дрогобыче Львовской области и в Черкасской области. В Николаеве много повреждений и есть раненые.
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