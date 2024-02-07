В Киеве четверо погибших из-за ракетного удара России

В результате ракетного удара по Киеву утром 7 февраля погибли по меньшей мере 4 человека и 38 получили ранения.

Источник: президент Владимир Зеленский, Киевская городская военная администрация, мэр Киева Виталий Кличко

Прямая речь Зеленского: "В Киеве пострадали более десяти человек, по состоянию на сейчас известно о двух погибших. Под завалами могут быть люди. В столице повреждены некоторые коммуникации, в частности высоковольтные кабели. Продолжается работа, чтобы как можно быстрее все восстановить".

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Обновлено: Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о 4 погибших в Голосеевском районе столицы, где в результате атаки повреждены несколько этажей 18-этажного жилого дома. По его словам, в Голосеевском районе 32 пострадавших, еще 3 есть в Днепровском.

В КГВА подтвердили информацию о 4 погибших и 38 раненых в результате удара по городу.

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