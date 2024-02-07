Пять ракет С-300 попали по Харькову: пострадали трое работников предприятия

Утром 7 февраля российские захватчики нанесли ракетные удары по Харькову из зенитно-ракетных систем С-300, в результате чего были повреждены здания предприятия и пострадали трое работников.

Источник: пресс-служба ОГП

Дословно: "По данным следствия, 7 февраля 2024 года около 6.00 утра враг нанес ракетные удары по Слободскому району Харькова. Повреждены здания гражданских предприятий".

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Детали: Сообщается, что, предварительно, попали 5 ракет С-300.

В результате удара были повреждены здания гражданских предприятий. Также пострадали женщина и двое мужчин. Все трое являются работниками предприятий.

Прокуроры совместно со следователями полиции собрали доказательства и зафиксировали последствия вооруженной агрессии РФ.

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Что предшествовало: Утром среды 7 февраля Россия ударила по Украине 64 ракетами различного типа и дронами-камикадзе, противовоздушная оборона уничтожила 44 вражеские цели.