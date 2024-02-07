В Минобороны ждут новых возможностей от создания Сил беспилотных систем 

В Министерстве обороны Украины надеются, что создание Сил беспилотных систем будет способствовать развитию подразделений дронарей, их просвещенности и умелости.

Источник: первый заместитель министра обороны Александр Павлюк

Прямая речь: "Создание Сил беспилотных систем как самостоятельного рода войск в составе Вооруженных Сил Украины – подтверждение того, что мы понимаем важность этих технологий. И готовы должным образом использовать все преимущества беспилотных средств.

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Новые организационные возможности позволят не только создать специальные штатные должности для работы с дронами. Это будут новые подразделения, а также система накопления, оценки, обмена опытом и подготовки применения беспилотников.

Важно также, что открываются возможности для полноценного масштабирования производства дронов и направления их в войска.

Украина имеет не только технологии, но и значительные перспективы реализовать собственные задачи на поле боя именно благодаря привлечению беспилотных технологий".

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Детали: 6 февраля президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров создать Силы беспилотных систем в составе Вооруженных сил Украины.

Павлюк отметил, что использование беспилотных систем как средств разведки и поражения противника на земле, в воздухе и на море – "настоящая революция в ведении боевых действий".

Заместитель министра обороны напомнил, что беспилотники доказали свою эффективность и важность в войне, так как Силы обороны благодаря дронам уже нанесли критические потери вражескому флоту и уничтожали технику противника в значительных объемах.