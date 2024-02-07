Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Боррель осмотрел часть производства "Армии дронов" в Украине

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 7 февраля 2024, 14:27
Боррель осмотрел часть производства Армии дронов в Украине
Жозеп Боррель в Украине посетил одно из предприятий, где производят дроны, фото из его X (Twitter

Высокому представителю Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепу Боррелю во время его визита в Украину показали, как производят дроны для государственной программы "Армия дронов".

Источник: посол ЕС в Украине Катарина Матернова, которую цитирует "Европейская правда"

Прямая речь: "Удивительная украинская "Армия дронов" помогает защищать страну. Я большая поклонница творческого таланта и изобретательности украинцев".

Реклама:

Детали: К своему сообщению посол добавила фотографии с Боррелем с места, где производят аппараты для "Армии дронов".

 

"Было действительно удивительным стать свидетелями с Жозепом Боррелем производства этих беспилотников", - добавила она.

 
X (Twitter)

Боррель заявил, что Украина имеет потенциал, чтобы стать технологическим государством.

ВИДЕО ДНЯ

Этому предшествовало: 6 февраля президент Владимир Зеленский поручил Кабмину создать Силы беспилотных систем в составе ВСУ.

Предыстория: 

  • Жозеп Боррель 6 февраля прибыл в Киев с четвертым с начала полномасштабного вторжения РФ визитом. Визит двухдневный. 
  • 7 февраля Боррелю пришлось провести утро в укрытии из-за массированной ракетной атаки РФ.

Темы: беспилотникипроизводствооружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за вражеского обстрела одна из ТЭС прекратила производство электроэнергии – ДТЭК

"Веймарский треугольник" сделал заявление в поддержку Украины

В Харькове из-за удара по нефтебазе загрязнено 10 тыс. квадратов земли

Шольц считает, что Европа должна перейти к крупномасштабному производству оружия

ЕС одобрил первый шаг для использования замороженных активов России в пользу Украины

видеоРоссия применила гиперзвуковую ракету "Циркон" в Украине – КНИИСЭ

Все новости...

Читайте УП В Google News

Толпа людей встречала работников ТЦК на Франковщине: пострадали две женщины и ребенок
Российский дрон попал в машину на Днепропетровщине: 2 раненых
Россияне утром били по Харькову северокорейскими ракетами – полиция
ЕС даст Украине более миллиона боеприпасов в 2024 году - Боррель
Последние новости
03:58
Россияне ударили по 4 громадам Сумщины, сбрасывали мины и ВОГ
03:22
Стрельба в метро Нью-Йорка: один человек погиб и 5 получили ранения
02:38
Байден призывает к 6-недельному прекращению огня в Секторе Газа – СМИ
01:52
Из-за вражеского обстрела одна из ТЭС прекратила производство электроэнергии – ДТЭК
01:40
"Веймарский треугольник" сделал заявление в поддержку Украины
00:36
В Белом доме отреагировали на заявления Трампа по поводу НАТО
00:04
Президент Кипра попросил Германию повлиять на Турцию для воссоединения острова
23:44
Белорусскую команду по хоккею дисквалифицировали по отбору на Олимпиаду, где она могла сыграть с Украиной
23:12
Экономические новости 12 февраля: обыски у Пашинского, шаг ЕС по передаче дохода по активам РФ Украине
22:58
Bloomberg: Зеленский планирует европейское турне, будет говорить об оружии и "гарантиях безопасности"
Все новости...
Реклама: