Боррель осмотрел часть производства "Армии дронов" в Украине

Жозеп Боррель в Украине посетил одно из предприятий, где производят дроны, фото из его X (Twitter

Высокому представителю Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепу Боррелю во время его визита в Украину показали, как производят дроны для государственной программы "Армия дронов".

Источник: посол ЕС в Украине Катарина Матернова, которую цитирует "Европейская правда"

Прямая речь: "Удивительная украинская "Армия дронов" помогает защищать страну. Я большая поклонница творческого таланта и изобретательности украинцев".

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Детали: К своему сообщению посол добавила фотографии с Боррелем с места, где производят аппараты для "Армии дронов".

"Было действительно удивительным стать свидетелями с Жозепом Боррелем производства этих беспилотников", - добавила она.

X (Twitter)

Боррель заявил, что Украина имеет потенциал, чтобы стать технологическим государством.

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Этому предшествовало: 6 февраля президент Владимир Зеленский поручил Кабмину создать Силы беспилотных систем в составе ВСУ.

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