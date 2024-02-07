Боррель осмотрел часть производства "Армии дронов" в Украине
Высокому представителю Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепу Боррелю во время его визита в Украину показали, как производят дроны для государственной программы "Армия дронов".
Источник: посол ЕС в Украине Катарина Матернова, которую цитирует "Европейская правда"
Прямая речь: "Удивительная украинская "Армия дронов" помогает защищать страну. Я большая поклонница творческого таланта и изобретательности украинцев".
Детали: К своему сообщению посол добавила фотографии с Боррелем с места, где производят аппараты для "Армии дронов".
"Было действительно удивительным стать свидетелями с Жозепом Боррелем производства этих беспилотников", - добавила она.
Боррель заявил, что Украина имеет потенциал, чтобы стать технологическим государством.
Этому предшествовало: 6 февраля президент Владимир Зеленский поручил Кабмину создать Силы беспилотных систем в составе ВСУ.
Предыстория:
- Жозеп Боррель 6 февраля прибыл в Киев с четвертым с начала полномасштабного вторжения РФ визитом. Визит двухдневный.
- 7 февраля Боррелю пришлось провести утро в укрытии из-за массированной ракетной атаки РФ.