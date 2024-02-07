Боевики ''ДНР'' осудили 33 украинских военных на сроки от 27 до 29 лет

Подконтрольный России "Верховный суд ДНР" лишил свободы 33 украинских военных из 36-й бригады морской пехоты ВМС Украины и 17-й танковой бригады ВСУ сроком от 27 до 29 лет в колонии строгого режима.

Источник: Радио Свобода, Генпрокуратура РФ, Следственный комитет РФ

Детали: Российская сторона утверждает, что фигурантов дела признали виновными по статьям о жестоком обращении с гражданским населением, убийстве, покушении на убийство и умышленном повреждении чужого имущества.

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Вроде бы с 24 февраля по 10 марта 2022 года украинские военные обстреляли жилые дома в населенных пунктах Сартана, Саханка, Талаковка, Старый Крым, Заиченко и Дзержинское в Донецкой области. В результате погиб местный житель и пострадала женщина.

В Следственном комитете РФ назвали фамилии части осужденных.

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