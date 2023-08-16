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Боевики "ДНР" приговорили двух азовцев к 24 годам колонии, а терробороновца − к 21 году

Ирина БалачукСреда, 16 августа 2023, 23:37
Боевики ДНР приговорили двух азовцев к 24 годам колонии, а терробороновца − к 21 году
Пленные Артеменко и Романюк. Фото theins.ru

Так называемый суд террористической организации "ДНР" 16 августа приговорил к 24 годам заключения двух пленных азовцев Павла Артеменко и Антона Романюка, а терробороновца Виталия Миненко − к 21 году колонии.

Источник: Главная военная прокуратура России

Дословно российская прокуратура: "Суд согласился с позицией государственного обвинителя – представителя военной прокуратуры Объединенной группировки войск и приговорил Артеменко и Романюка к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима каждого".

Детали: Пленных обвиняют в якобы обстрелах из миномета жилых домов во время отступления в конце февраля − начале марта 2022 года.

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Сообщается, что во время обстрела люди не пострадали, но были разрушены 5 жилых домов.

Также российская прокуратура сообщила, что этот же суд приговорил к 21 году в исправительной колонии строгого режима военного терробороны ВСУ Виталия Миненко якобы за убийство мирного жителя в Мариуполе 30 марта 2022 года.

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Темы: АзовДНРпленныетюрьма
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