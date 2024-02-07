Зеленский озвучил главные военные задачи Украины на год

Президент Владимир Зеленский планирует в 2024 году усилить воздушный щит Украины, увеличить ее дальнобойные возможности и нанести России "максимальные системные потери".

Источник: Зеленский в своем традиционном вечернем видеообращении к украинцам, которое транслируют его соцсети

Прямая речь: "Наша задача в этом году не только максимально усилить наш воздушный щит и дальнобойные возможности Украины, но и нанести России максимальные системные потери".

Реклама:

Детали: По его словам, в частности речь идет о замороженных российских активах. Он отметил, что Украина "максимально энергично" работает с партнерами, чтобы решение по российским активам было принято как можно быстрее.

Зеленский сообщил, что в среду тему конфискации активов РФ обсудил с высоким представителем Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепом Боррелем. Президент соглашается, что в этом вопросе нужно "унифицированное и сильное" решение, полное уважения к международному праву и пренебрежения к государству-террористу.

Прямая речь: "Все должно быть конфисковано и работать на защиту от террора. Это справедливо - отвечать террористу, справедливо - уничтожать террористов и справедливо - заставить государство-террориста платить за то, что оно делает".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Также Зеленский вспомнил о массированном ракетном ударе, который РФ нанесла по Киеву 7 февраля. "Мы ответим России на каждую ракету, каждый шахед", - пообещал он.

Что предшествовало: В результате ракетного удара по Киеву утром 7 февраля погибли по меньшей мере 4 человека и 38 получили ранения.