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Байден резко отреагировал на блокирование в Сенате законопроекта с помощью Украине

Ольга ГлущенкоЧетверг, 8 февраля 2024, 00:58
Байден резко отреагировал на блокирование в Сенате законопроекта с помощью Украине
Байден, фото: Getty Images

Президент США Джо Байден резко раскритиковал республиканцев в Конгрессе после того, как Республиканская партия в Сенате заблокировала двухпартийное соглашение по границе и пакету внешней помощи, в том числе и Украине.

Источник: Байден, цитирует CNN

Детали: Байден сказал, что "никогда не думал, что увижу нечто подобное тому, что мы видим сейчас" на Капитолийском холме, и обвинил своего оппонента, бывшего президента Дональда Трампа, в том, что он звонил и "угрожал" законодателям "возмездием", если они поддержат пакет, который также включает больше американского финансирования для Украины и Израиля.

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Байден заявил, что республиканцы сделали это, "потому что им звонит Дональд Трамп и угрожает".

Что предшествовало:В Сенате США не набралось достаточно голосов для процедурного голосования за законопроект с усилением миграционной политики, который предусматривал дополнительные средства для Украины, Израиля и Тайваня.

Темы: БайденСШАпомощь Украине
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