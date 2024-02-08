Мэр Николаева: "Знаем, где есть прилеты"
Четверг, 8 февраля 2024, 01:30
В ночь на 8 февраля городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил, что "есть прилеты" в городе.
Источник: Сенкевич в Телеграмм
Дословно: "Держим связь с военными, знаем, где есть прилеты. О последствиях - утром! До отбоя будьте подальше от окон".
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"Есть возгорания в частном секторе. Службы отрабатывают".
Обновлено: Позже Сенкевич сообщил, что "есть возгорание в частном секторе. Службы отрабатывают".
Что предшествовало: Российские войска вечером 7 февраля запустили ударные БПЛА, об угрозе сообщали в регионах Украины.
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