Сырский посетил Бахмутское направление
Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский посетил воинские части и подразделения, которые держат оборону на Бахмутском направлении.
Источник: Сухопутные войска
Дословно: "Враг пытается прорвать нашу оборону в районе Часового Яра и прибегает к локальным действиям малыми штурмовыми группами под прикрытием дронов и артиллерии. Широко применяет дроны-камикадзе и использует средства радиоэлектронной борьбы.
Ситуация напряженная, требует постоянного контроля за обстановкой и оперативного принятия решений непосредственно на местах".
Детали: Сообщается, что Сырский заслушал командиров бригад по актуальной обстановке, провел оценку эффективности огневого поражения и рассмотрел новые способы повышения огневых возможностей наших войск.
Также с командирами частей и подразделений он обсудил вероятную тактику действий противника и варианты дальнейшего развития боевых действий.
После этого они вместе спланировали сценарии отпора оккупантам и недопущения продвижения врага вперед.
По результатам работы на Бахмутском направлении Сырский принял ряд решений: "В частности, по сосредоточению основных усилий на угрожающих направлениях и применения маневра огневыми средствами".