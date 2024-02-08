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Сырский посетил Бахмутское направление

Алена МазуренкоЧетверг, 8 февраля 2024, 11:14
Сырский посетил Бахмутское направление
ФОТО: ГЕНШТАБ

Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский посетил воинские части и подразделения, которые держат оборону на Бахмутском направлении.

Источник: Сухопутные войска

Дословно: "Враг пытается прорвать нашу оборону в районе Часового Яра и прибегает к локальным действиям малыми штурмовыми группами под прикрытием дронов и артиллерии. Широко применяет дроны-камикадзе и использует средства радиоэлектронной борьбы.

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Ситуация напряженная, требует постоянного контроля за обстановкой и оперативного принятия решений непосредственно на местах".

Детали: Сообщается, что Сырский заслушал командиров бригад по актуальной обстановке, провел оценку эффективности огневого поражения и рассмотрел новые способы повышения огневых возможностей наших войск.

Также с командирами частей и подразделений он обсудил вероятную тактику действий противника и варианты дальнейшего развития боевых действий.

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После этого они вместе спланировали сценарии отпора оккупантам и недопущения продвижения врага вперед.

По результатам работы на Бахмутском направлении Сырский принял ряд решений: "В частности, по сосредоточению основных усилий на угрожающих направлениях и применения маневра огневыми средствами".

Темы: БахмутвойнаВооруженные силы
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