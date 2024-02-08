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ЗЕЛЕНСКИЙ НАЗНАЧИЛ СЫРСКОГО НОВЫМ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИМ

Александр Шумилин, Ольга КириленкоЧетверг, 8 февраля 2024, 18:39
ЗЕЛЕНСКИЙ НАЗНАЧИЛ СЫРСКОГО НОВЫМ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИМ
Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский назначил генерал-полковника Александра Сырского главнокомандующим Вооруженных сил Украины.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Я назначил генерал-полковника Сырского Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины.

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С сегодняшнего дня к руководству Вооруженными Силами Украины приступает новая управленческая команда. Я хочу, чтобы видение войны было единым и у наших воинов в Роботино или Авдеевке, и в Генеральном штабе и на Ставке.

Я провел десятки разговоров с командирами разного уровня. В частности, сегодня говорил с бригадными генералами Андреем Гнатовым (экс-комбриг 36-й бригады), Михаилом Драпатым (экс-комбриг 58 бригады), Игорем Скибюком (экс-комбриг 80-й бригады) и полковниками Павлом Палисой (комбриг 93 бригады) и Вадимом Сухаревским (комбриг 59 бригады).

Все они рассматриваются на руководящие должности в армии и будут служить под руководством наиболее опытного украинского командующего. Он имеет успешный опыт защиты - провел Киевскую оборонительную операцию. Он имеет также и успешный опыт наступления - Харьковской освободительной операции".

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Детали: По состоянию на 18:45 на сайте президента нет указов об увольнении Валерия Залужного и назначении Сырского. Также Зеленский рассказал, что в четверг говорил с генералами Евгением Мойсюком и Михаилом Забродским.

Президент также поблагодарил генерала Валерия Залужного "за два года защиты".

"Откровенно поговорили сегодня о том, что требует изменений в армии. Срочных изменений. Я предложил генералу Залужному быть и в дальнейшем вместе в команде Украинского государства. Буду благодарен за его согласие", - написал он.

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Темы: СырскийЗеленскийЗалужныйВооруженные силы
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