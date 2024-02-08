Из российского плена вернули 100 украинцев: большинство – защитники Мариуполя

В результате очередного обмена Украина вернула из российского плена 100 своих граждан.

Источник: президент Владимир Зеленский в соцсетях, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram

Прямая речь: "Еще 100 украинцев дома, в Украине. Нацгвардия, пограничники, ВСУ. Большинство - защитники Мариуполя.

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Все - наши, все - снова на родной земле. Работаем по каждому и каждой и не остановимся, пока всех не вернем!

Наша команда, которая занимается обменами, - спасибо за нужный стране результат!".

фото из тГ Зеленского

фото координационного штаба

Детали: В Координационном штабе отмечают, что это - 51-й по счету обмен с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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Среди спасенных военнослужащих на этот раз 49 воинов Национальной гвардии Украины, 25 пограничников, 26 военнослужащих ВСУ, в том числе 11 тероборонцев.

Все освобожденные - рядового и сержантского состава. 84 спасенных воинов защищали Мариуполь (в т.ч. 82 - защитники "Азовстали"), остальные выполняли боевые задачи на Донецком и Луганском направлениях.

По меньшей мере 28 освобожденных имеют ранения или серьезные болезни. Самому старшему исполнилось 62 года, а самому младшему - 20.

Дословно: "Удалось спасти, в частности, медика, который в сверхсложных условиях спасал раненых на "Азовстали", родных братьев Николая и Романа.

С момента полномасштабного вторжения из российского плена удалось освободить уже 3135 Защитников и Защитниц.

Выражаем благодарность Объединенным Арабским Эмиратам за оказанную помощь и содействие в организации этого обмена".

фото из тГ Зеленского

Обновлено: Владимир Зеленский опубликовал реакцию на обмен военнопленными. Он поблагодарил всех, кто привлечен к обменам.

Прямая речь Зеленского: "Я благодарю всю нашу команду, которая занимается обменами. Кириллу Буданову и всем в ГУР, кто ведет обмены. Андрею Ермаку и команде Офиса. Дмитрию Усову и всему Координационному штабу по вопросам военнопленных. Всем, кто привлечен, всем, кто помогает. Дмитрий Лубинец и команда омбудсмена. Игорь Клименко и команда МВД. Василий Малюк и команда СБУ".