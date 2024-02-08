Украина узнала соперников в Лиге наций

Сборная Украины получила соперников в Лиге наций по футболу сезона 2024-2025.

Источник: трансляция жеребьевки, УАФ

Детали: 8 февраля состоялась жеребьевка в Лигу наций, Украина снова будет играть в Лиге В.

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Команда Сергея Реброва попала в первую корзину. Ее соперниками будут Чехия, Албания и Грузия.

Украинцы будут иметь матчи с сентября по ноябрь.

Вот все четыре группы лиги В:

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фото: УАФ

Справка: Если Украина займет первое место, она перейдет в элитную Лигу А, а в случае второго места - будет иметь шанс подняться выше, если обыграет соперника с третьего места Лиги А.