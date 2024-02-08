Абсолютный рекорд: группа из 38 нарушителей пыталась уехать в Венгрию

Пограничники остановили недалеко от венгерской границы два микроавтобуса, водители которых пытались перевезти 38 мужчин.

Источник: ГПСУ

Дословно: "Два микроавтобуса остановили пограничники недалеко от границы. Водители перевозили 38 мужчин — это рекордная по количеству группа нарушителей границы, задержанная во время полномасштабного вторжения.

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В ее составе – мужчины из 11 областей Украины. Организаторы незаконной переправки планировали получив от своих клиентов от $4500 до $8500".

Детали: Об обнаружении в действиях перевозчиков признаков преступления, предусмотренного ст.332 УКУ, пограничники сообщили сотрудникам полиции. На задержанных составлены админпротоколы, дела направлены в суд.

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Продолжается проверка и установка деталей организации незаконной переправки лиц через границу.