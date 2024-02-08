В Пентагоне подтвердили готовность работать с новым главнокомандующим ВСУ

Помощница министра обороны США Селеста Валландер, комментируя изменения в военном руководстве Украины, подтвердила готовность Штатов сотрудничать с новым главнокомандующим украинских Вооруженных Сил.

Источник: "Европейская правда", со ссылкой на Валландер, которую цитирует агентство Reuters

Детали: Помощница главы Пентагона отметила, что Владимир "Зеленский является президентом своей страны, и Украина, в отличие от России, имеет демократический гражданский контроль над военными".

Реклама:

"Соединенные Штаты уважают и будут работать с тем, кого демократически избранная власть, лидер, президент Зеленский, выберет своим главнокомандующим, и мы будем эффективно работать с генералом Сырским, мы уже это делаем", – добавила она.

Валландер отдельно назвала Сырского "опытным, успешным командиром".

В течение нескольких недель в Украине ходили слухи о том, что президент собирается отправить в отставку главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного.

ВИДЕО ДНЯ

В конце концов, 8 февраля Зеленский и Залужный одновременно сообщили о совместной встрече и изменениях в руководстве ВСУ. Позже Зеленский назначил генерал-полковника Александра Сырского новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины.

Ранее американское издание The Washington Post со ссылкой на двух информированных собеседников написало, что правительство Украины проинформировало Белый дом о решении Владимира Зеленского уволить генерала Валерия Залужного.