Воздушные силы уничтожили 10 из 16 российских "Шахедов"
Пятница, 9 февраля 2024, 08:03
В ночь на 9 февраля россияне нанесли удар по Украине 16-ю ударными БпЛА типа "Shahed-136/131", 10 из них удалось уничтожить.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно ПС: "В результате боевой работы уничтожено 10 "Шахедов" в пределах Николаевской, Херсонской и Харьковской областей".
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Детали: Россияне запускали дроны с мыса Чауда (временно оккупированный Крым) и Курской области РФ.
К отражению воздушного нападения привлекали подразделения мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Ночью 9 февраля российские войска атаковали "Шахедами" Харьковскую область − в Змиевской общине горела гражданская инфраструктура, один человек пострадал.