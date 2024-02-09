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Воздушные силы уничтожили 10 из 16 российских "Шахедов"

Ирина БалачукПятница, 9 февраля 2024, 08:03
Воздушные силы уничтожили 10 из 16 российских Шахедов
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

В ночь на 9 февраля россияне нанесли удар по Украине 16-ю ударными БпЛА типа "Shahed-136/131", 10 из них удалось уничтожить.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ПС: "В результате боевой работы уничтожено 10 "Шахедов" в пределах Николаевской, Херсонской и Харьковской областей".

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Детали: Россияне запускали дроны с мыса Чауда (временно оккупированный Крым) и Курской области РФ.

К отражению воздушного нападения привлекали подразделения мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

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Темы: ШахедВоздушные силы ВСУ
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