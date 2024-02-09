Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Поляки заблокировали уже три пункта пропуска: возле "Медики" затруднительно и легковым авто

Валентина РоманенкоПятница, 9 февраля 2024, 12:31
Поляки заблокировали уже три пункта пропуска: возле Медики затруднительно и легковым авто
иллюстративное фото ГПСУ

Из-за акций протеста польских фермеров затруднено движение через пункты пропуска "Медика-Шегини", "Хребенне - Рава-Русская" и "Дорогуск-Ягодин".

Источник: спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Детали: 9 февраля польские фермеры начали акции протеста, во время которых ограничили возможность движения по дорогам, которые ведут через польско-украинскую границу.

Реклама:

В частности, как сообщалось, после 10.00 (по киевскому времени) начались акции протеста перед пунктом пропуска "Медика".

Движение блокируют около 100 человек и около 50 транспортных средств. Протестующие настроены пропускать по 1 грузовому автомобилю, 1 автобусу и 1 легковому автомобилю в час.

При этом, предоставляют возможность водителям автобусов и легковушек, на свое усмотрение и риск, обойти место протеста по объездной дороге. Учитывая указанное, пограничники предлагают путешественникам по возможности спланировать маршрут через другие пункты пропуска, отметил Демченко.

ВИДЕО ДНЯ

После 11.00 около 200 человек и 35 единиц сельхозтехники заблокировали движение возле пункта пропуска "Хребенне".

Здесь протестующие планируют пропускать по 2 грузовых автомобиля в час в оба направления. Движение легкового транспорта и автобусов не будет ограничиваться.

После 11.30 также началась акция протеста возле пункта пропуска "Дорогуск". Протестующие заявили о намерении пропускать каждый час по 1 грузовику в обе стороны. Движение автобусов, по предварительным данным, будет происходить без изменений.

Темы: блокадаПольшаПограничная служба
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силы ПВО сбили три российских самолета

Зеленский готов поехать с Трампом на фронт, если тот посетит Украину

Welt: Шольц заблокировал избрание фон дер Ляйен генсеком НАТО из-за "критического отношения" к РФ

Зеленский: Мы вернем миллионы беженцев домой, если будет достаточно систем ПВО

Коалиция дронов официально стартовала - Умеров

видеоВ российском Ижевске – масштабный пожар

Все новости...

Читайте УП В Google News

блокада
Поляки заблокировали один из пунктов пропуска на границе с Украиной
Румыны сняли блокаду с одного пункта на границе с Украиной
Румыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков
Последние новости
15:41
Дания призвала Европу не прятаться за проблемами производства в поставках оружия в Украину
15:33
Чем дольше США медлят с помощью, тем больше украинцев гибнут - Столтенберг
15:20
Зеленский рассказал, чего ждет от Марка Рютте, когда тот станет генсеком НАТО
15:07
Умеров поделился усвоенными уроками из Авдеевки
14:57
Сердечный приступ значительно повышает риск развития других заболеваний – учёные
14:50
Великобритания и союзники стремятся вооружить Украину роевыми дронами с ИИ - СМИ
14:41
фотоЗеленский и Алиев поговорили о мире на английском
14:26
Тарнавский заявил, что "некоторое количество" бойцов ВСУ попало в плен в Авдеевке
14:17
Столтенберг: НАТО сильнее России, наверстывает пробелы в производстве оружия
14:04
Россияне попали по объекту инфраструктуры на окраине Запорожья
Все новости...
Реклама: