Путин оправдывает Гитлера: Поляки были несговорчивы. В Польше возмутились

Российский диктатор Владимир Путин оправдал действия нацистов, заявив, что несговорчивость поляков относительно принадлежности Гданьска вынудила Адольфа Гитлера начать войну с Польши в 1939 году. В Польше возмутились этому.

Источник: Владимир Путин в интервью американскому пропагандисту Такеру Карлсону, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в соцсети X (Twitter), "Европейская правда"

Прямая речь Путина: "Эта часть была отдана Польше и вместо Данцига появился город Гданьск. Гитлер упрашивал их (поляков) отдать мирно – поляки отказались…

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Поляки вынудили, они заигрались и вынудили Гитлера начать Вторую мировую войну именно с них. Почему началась война 1 сентября 1939 года именно с Польши? Она оказалась несговорчивой. Гитлеру ничего не оставалось при реализации его планов – начать именно с Польши".

Прямая речь Сикорского: "Российский диктатор Путин уже не в первый раз обвиняет Польшу, захваченную СССР 17.09.1939, в развязывании войны.

Мы привыкли к параноидальным оправданиям вторжения России в Украину в 2022 году. Что шокирует, так это то, что на этот раз их позволяет себе американский журналист".

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Детали: Путин в интервью Карлсону в очередной раз изложил свое видение истории. Он заявил, что это Украина "начала войну в 2014 году", а Россия была "вынуждена взять Крым под свою защиту, поскольку полуостров был под угрозой". По словам российского диктатора, в 2022 году РФ тоже не начинала войну, а "пыталась остановить ее".

Путин также сказал, что Россия пока не достигла своих целей, среди которых он назвал "денацификацию" с "запретом всевозможных неонацистских движений".

Путин изложил в интервью Карлсону и другие тезисы российской пропаганды: о том, что Украину создал Ленин в рамках СССР, о сотрудничестве националистов с Гитлером во время Второй мировой войны, о "резне" СС, о якобы "национализме и неонацизме" в современной Украине и героизации националистов.

"Я говорю, что украинцы – часть русского народа, они говорят: нет, мы отдельный народ. Хорошо. Если они считают себя отдельным народом, у них есть право на это, но не на базе нацизма, нацистской идеологии", – заявил Путин.

Он также утверждает, что Россия после 1991 года якобы согласилась на самостоятельный статус Украины, но не соглашалась на пребывание НАТО по соседству со своей территорией.

При этом на вопрос, может ли Москва отправить войска в Польшу, которая является членом НАТО, Путин ответил, что это возможно только если Польша нападет на Россию, потому что ее якобы "не интересует ни Польша, ни Латвия, ни что-то еще".

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что это утверждение не усыпит бдительность поляков. "Чем больше кто-то повторяет, что он не имеет планов на что-то, то, наверное, тем больше надо относиться с подозрением", – сказал он, напомнив заявления российских властей перед вторжением в Украину.