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Военные РФ расстреляли безоружного пленника: прокуратура начала расследование

Татьяна ОлейникПятница, 9 февраля 2024, 20:53
Военные РФ расстреляли безоружного пленника: прокуратура начала расследование
Фото - Офис генпрокурора

В соцсетях распространили видео, где военные РФ расстреляли одного безоружного пленного, выходящего к ним с поднятыми руками, и убили другого. Генпрокуратура начала расследование.

Источник: Офис генерального прокурора

Дословно: "9 февраля 2024 года в медиа было распространено видео расстрела украинских защитников представителями из России во время захвата наших позиций вблизи с. Клищеевки Бахмутского района".

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Детали: На видео из вражеского дрона зафиксировано, что, вероятно, командир одного из подразделений российской армии во время штурма окопов ВСУ отдает приказ не брать противника в плен.

Военные РФ расстреляли одного безоружного пленника, выходящего к ним с поднятыми руками. И убили второго, бросив гранату в блиндаж.

В прокуратуре напоминают, что выведение военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

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Темы: прокуратураубийствопленныевойна
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