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Зеленский назначил руководителем Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича

Татьяна ОлейникПятница, 9 февраля 2024, 21:06
Зеленский назначил руководителем Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича
Анатолий Баргилевич Facebook - Сухопутные войска ВС Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителем Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-майора Анатолия Баргилевича, по предложению главнокомандующего Александра Сырского.

Источник: Обращение президента

Прямая речь: Сегодня проводил совещания с командованием наших Сил обороны и безопасности Украины и министром обороны Рустемом Умеровым. По результатам совещаний: первое – провел замену руководителя Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. . Новым начальником Генштаба по предложению Главкома Александра Сырского назначил генерал-майора Анатолия Баргилевича. Опытный человек – понимает задачи этой войны и украинские цели".

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Детали: Также Зеленский сообщил, что Сырский определил кандидатуры заместителей и президент подпишет соответствующие указы. Также определены заместители начальника Генерального штаба.

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Темы: ГенштабЗеленскийВооруженные силы
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