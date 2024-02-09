Зеленский назначил руководителем Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича

Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителем Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-майора Анатолия Баргилевича, по предложению главнокомандующего Александра Сырского.

Источник: Обращение президента

Прямая речь: Сегодня проводил совещания с командованием наших Сил обороны и безопасности Украины и министром обороны Рустемом Умеровым. По результатам совещаний: первое – провел замену руководителя Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. . Новым начальником Генштаба по предложению Главкома Александра Сырского назначил генерал-майора Анатолия Баргилевича. Опытный человек – понимает задачи этой войны и украинские цели".

Реклама:

Детали: Также Зеленский сообщил, что Сырский определил кандидатуры заместителей и президент подпишет соответствующие указы. Также определены заместители начальника Генерального штаба.

Предистория:

ВИДЕО ДНЯ