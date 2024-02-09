В Одессе пострадал мужчина в результате удара российскими дронами
Пятница, 9 февраля 2024, 23:32
Российская армия вечером 9 февраля запустила "Шахеды" по Одессе, известно об одном пострадавшем.
Источник: председатель ОВА Олег Кипер
Прямая речь: "В настоящее время известно об одном пострадавшем в результате вражеской дроновой атаки по Одессе. 44-летний мужчина получил осколочное ранение предплечья. Сейчас он получает всю необходимую медицинскую помощь в больнице".
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Что предшествовало:
- Воздушные силы сообщали об ударных БпЛА в направлении Одессы.