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В Одессе пострадал мужчина в результате удара российскими дронами

Татьяна ОлейникПятница, 9 февраля 2024, 23:32
В Одессе пострадал мужчина в результате удара российскими дронами
Фото - Getty Images

Российская армия вечером 9 февраля запустила "Шахеды" по Одессе, известно об одном пострадавшем.

Источник: председатель ОВА Олег Кипер

Прямая речь: "В настоящее время известно об одном пострадавшем в результате вражеской дроновой атаки по Одессе. 44-летний мужчина получил осколочное ранение предплечья. Сейчас он получает всю необходимую медицинскую помощь в больнице".

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Что предшествовало:

  • Воздушные силы сообщали об ударных БпЛА в направлении Одессы.

Темы: ОдессаШахед
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