На юге Украины сообщают об угрозе ударных БПЛА
Пятница, 9 февраля 2024, 22:30
Россияне вечером 9 февраля запустили ударные БПЛА, об угрозе предупреждают на юге Украины.
Источник: Воздушные силы ВСУ, Суспільне
Дословно: "БпЛА с юга в Одесской области, Беляевский район вектор движения в Одессу с запада; БпЛА с Черного моря заходит в Николаевскую область, курс северный; БпЛА в акватории Черного моря, курс северный".
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Детали: В 22:04 предупредили, чтобы одесситы находились в укрытиях: БпЛА с севера и запада в направлении города.
В 22:29 корреспонденты "Суспільного" сообщили, что в Одессе раздался взрыв.