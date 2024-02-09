На юге Украины сообщают об угрозе ударных БПЛА

Россияне вечером 9 февраля запустили ударные БПЛА, об угрозе предупреждают на юге Украины.

Источник: Воздушные силы ВСУ, Суспільне

Дословно: "БпЛА с юга в Одесской области, Беляевский район вектор движения в Одессу с запада; БпЛА с Черного моря заходит в Николаевскую область, курс северный; БпЛА в акватории Черного моря, курс северный".

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Детали: В 22:04 предупредили, чтобы одесситы находились в укрытиях: БпЛА с севера и запада в направлении города.

В 22:29 корреспонденты "Суспільного" сообщили, что в Одессе раздался взрыв.