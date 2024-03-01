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Пожилая теща нардепа Качного подарила дочери более 6 млн – декларация

Ирина БалачукПятница, 1 марта 2024, 12:31
Пожилая теща нардепа Качного подарила дочери более 6 млн – декларация
Александр Качный. Фото mykyivregion.com.ua

87-летняя теща народного депутата Александра Качного в 2022 году подарила дочери 6,5 миллиона гривен, однако ответить, где заработала такие деньги, не смогла. А отец нардепа Олега Тарасова после объявления в розыск подарил сыну 1,7 миллиона гривен.

Источник: расследование Bihus.Info

Детали: Информацию о дорогом подарке Качный, который избирался в парламент от запрещенной ныне "Оппозиционной платформы − За жизнь", внес в свою декларацию за 2022 год.

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Журналистам нардеп заявил, что родители его жены продали свой дом, а те деньги подарили дочери. Также он добавил, что его тесть якобы занимался предпринимательской деятельностью, поэтому "имел возможность иметь недвижимость".

Издание акцентирует, что несмотря на "бизнес" и "возможности" теща и тесть нардепа живут в старой пятиэтажке на киевской Дарнице.

Сама 87-летняя пенсионерка заявила, что "дарить может и больше", потому что якобы занимались бизнесом, но на вопрос, каким именно, ответила, что всю жизнь была бухгалтером и попросила больше ее не беспокоить.

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Ценные подарки от отца журналисты нашли и в декларации нардепа от "Слуги народа" Олега Тарасова.

Он указал, что в 2022 году его отец − Сергей Тарасов − подарил ему 8,5 миллиона гривен.

Издание напоминает, что Сергей Тарасов − бизнесмен из Кировоградщины, владелец агрохолдинга "I&U GROUP", ранее известного как "Агроспецсервис", который занимается выращиванием и продажей зерновых и масличных культур, поэтому, вероятно, он мог делать такие подарки.

Интересным в этом деле является то, что с января 2024 года Тарасов-старший находится в розыске, вероятно, из-за дела о рейдерских схемах с госземлями Кировоградской области, в котором фигурирует "I&U GROUP".

Журналисты подчеркивают, что даже после объявления в розыск, нардеп Олег Тарасов декларировал подарки от отца: 26 января − 200 тысяч гривен, 6 февраля − 875 тысяч гривен, 16 февраля − 300 тысяч гривен, 23 февраля − еще почти 400 тысяч гривен.

В комментарии Bihus.Info депутат заявил, что полученные средства были зачислены по безналичному счету, а все налоги уплачены. На вопрос, не арестованы ли эти деньги в рамках уголовного производства, нардеп сказал, что не знает.

Темы: декларацииВерховная Рада
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