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Украинские пилоты отрабатывают на F-16 нанесение ударов по целям – Игнат

Валентина РоманенкоПятница, 1 марта 2024, 12:35
Украинские пилоты отрабатывают на F-16 нанесение ударов по целям – Игнат
истребитель F-16. иллюстративное фото Getty Images

Украинские летчики и инженеры продолжают обучение на истребителях F-16, пилоты отрабатывают тактические приемы.

Источник: спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Процесс продолжается. Летчики отрабатывают тактические приемы. Отрабатывают фактически нанесение ударов по воздушным и наземным целям. Это очень-очень нужно. Потому что не только летать надо и контролировать воздушное пространство, на них надо воевать. И именно эти вещи сейчас отрабатывают наши пилоты.

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Так же и авиационный персонал, инженеры, которые познают, как обслуживать этот самолет, его вооружение, как его программировать, как наносить удары высокоточным оружием.

Вся эта подготовка нужна для того, чтобы максимально эффективно самолет работал в украинском небе, уничтожая воздушные, наземные и морские цели (врага). Украина же адаптирует инфраструктуру на определенных площадках для того, чтобы эти самолеты могли применяться с наших аэродромов".

Детали: Игнат напомнил, что минимальная программа подготовки на F-16 - два года. Украинский же летный состав и наземный персонал проходят ее гипербыстрыми темпами - переобучение продлится около полугода. То есть Украина делает все возможное, чтобы этот самолет как можно скорее появился в нашем небе и выполнял задачи.

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Предыстория:

  • Ранее в Пентагоне сообщили, что первые четыре украинских пилота должны завершить обучение на американских истребителях F-16 до лета.
  • По сообщениям СМИ, первые истребители F-16 окажутся в украинском небе ориентировочно в июне 2024 года.
  • В декабре Нидерланды приняли решение начать подготовку к передаче Украине первых 18 истребителей F-16, недавно их количество увеличили до 24.

Темы: истребителиВоздушные силы ВСУ
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