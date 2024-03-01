Украинские пилоты отрабатывают на F-16 нанесение ударов по целям – Игнат

Украинские летчики и инженеры продолжают обучение на истребителях F-16, пилоты отрабатывают тактические приемы.

Источник: спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Процесс продолжается. Летчики отрабатывают тактические приемы. Отрабатывают фактически нанесение ударов по воздушным и наземным целям. Это очень-очень нужно. Потому что не только летать надо и контролировать воздушное пространство, на них надо воевать. И именно эти вещи сейчас отрабатывают наши пилоты.

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Так же и авиационный персонал, инженеры, которые познают, как обслуживать этот самолет, его вооружение, как его программировать, как наносить удары высокоточным оружием.

Вся эта подготовка нужна для того, чтобы максимально эффективно самолет работал в украинском небе, уничтожая воздушные, наземные и морские цели (врага). Украина же адаптирует инфраструктуру на определенных площадках для того, чтобы эти самолеты могли применяться с наших аэродромов".

Детали: Игнат напомнил, что минимальная программа подготовки на F-16 - два года. Украинский же летный состав и наземный персонал проходят ее гипербыстрыми темпами - переобучение продлится около полугода. То есть Украина делает все возможное, чтобы этот самолет как можно скорее появился в нашем небе и выполнял задачи.

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