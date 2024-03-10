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Кулеба об идее относительно западных войск в Украине: Франция первой признала очевидное

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 10 марта 2024, 11:47
Кулеба об идее относительно западных войск в Украине: Франция первой признала очевидное
Дмитрий Кулеба. Фото: МИД Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что заявление французского президента Эмманюэля Макрона спровоцировало дискуссию, которая "сэкономит Европе много времени" на осознание того, что необходимо сделать больше для поддержки Украины.

Источник: Макрон в интервью Elta, которого цитируют Delfi, "Европейская правда"

Детали: По словам Кулебы, если дискуссии о размещении западных войск в Украине происходили между союзниками из ЕС или НАТО раньше, то украинская сторона об этом не знала.

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"Есть ли у нас впечатление, что Париж – первая европейская столица, которая публично признала очевидное? Да, думаю, что да. Испытывают ли другие столицы беспокойство и дискомфорт в связи с такой констатацией факта? Да, это также очевидно. Но дискуссия, которую спровоцировало это заявление из Парижа, сэкономит Европе много времени на осознание того, что нужно делать больше", – отметил украинский министр.

Он подчеркнул, что помощь Украине – "это не благотворительность", а спасение жизни граждан Европы, а также сбережение средств, которые бы в противном случае пришлось бы потратить на собственную оборону.

"Это заявление Макрона – это то, что все знают, но боятся сказать. Он просто первый, кто начал открыто говорить о том, что, по моему мнению, должен понимать каждый разумный человек в Европе. Если Россию не остановить в Украине, будет война в Европе", – добавил Кулеба.

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Напомним: Президент Франции Эмманюэль Макрон на прошлой неделе заявил, что "нельзя исключать" вероятной отправки западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

Недавно он снова прокомментировал свое заявление о том, что "нельзя исключать" возможного развертывания войск западных государств в Украине.

Кроме того, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что присутствие западных войск в Украине "не является чем-то немыслимым".

Темы: Кулеба ДмитрийМакронНАТОФранция
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