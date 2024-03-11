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В Украине прогнозируют похолодание: местами дождь с мокрым снегом

Алена МазуренкоПонедельник, 11 марта 2024, 12:58
В Украине прогнозируют похолодание: местами дождь с мокрым снегом
фото: Украинский гидрометеорологический центр

Во вторник синоптики прогнозируют похолодание, в некоторых регионах днем и ночью ожидается дождь, местами с мокрым снегом.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: В частности, 12 марта ночью в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях, днем на Правобережье и Херсонщине прогнозируется дождь, местами с мокрым снегом, а на остальной территории - без осадков.

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Температура ночью в западных, юго-западных областях и в Крыму ночью 0-5° тепла, на остальной территории 1-6° мороза, на северо-востоке страны до 9° мороза, днем 2-7° тепла, в Крыму до 11°; на Закарпатье ночью 4-9°, днем 9-14° тепла.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в западных областях ночью местами порывы 15-20 м/с.

 

В Киеве во вторник - без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 3-5° тепла.

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13 марта в южной части Украины, ночью и в центральных и западных областях небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков; температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в восточных и северо-восточных областях до 6° мороза, днем 1-6° тепла.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

 

В Киеве 13 марта без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° тепла; днем 3-5° тепла.

Темы: погодаУкраина
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