СБУ накрыла "медийный блок" УПЦ МП, который разжигал вражду и работал на ФСБ

Правоохранители заявляют о разоблачении и нейтрализации преступной организации так называемого медийного блока УПЦ МП, которые разжигали религиозную вражду.

Источник: СБУ, Офис гепрокурора, источники УП

Дословно спецслужба: "СБУ нейтрализовала в Киеве преступную организацию, которая проводила информационные диверсии по заказу ФСБ. Злоумышленники массово продуцировали и "разгоняли" прокремлевские нарративы и провокационные сообщения, которые должны были дестабилизировать общественно-политическую ситуацию и разжигать религиозную ненависть в Украине.

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В результате комплексных мероприятий СБУ разоблачила более 15 участников группировки, четыре ключевых фигуранта уже задержаны. Среди них - один из руководителей столичного храма УПЦ МП, который входил в агентурный аппарат российской спецслужбы".

По данным источников "Украинской правды", речь идет о священнике Сергее Чертилине.

Сергей Чертилин фото из facebook клирика

Дословно ОГП: "Участники группы осуществляли разработку и освещение в медиа, в том числе западных стран, искаженной информации о процессе перехода религиозных общин УПЦ в ПЦУ.

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Для распространения российских нарративов использовали сообщества в социальных сетях, видеохостинг YouTube и медиаплощадки.

По результатам проведенных более 20 обысков в Киевской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях и городе Киеве изъяты доказательства противоправной деятельности и сообщено о подозрении 14 участникам преступной организации".

Детали: В СБУ отмечают, что на данный момент - "это одна из крупнейших сетей ФСБ, которая действовала в Украине с начала полномасштабного вторжения".

По данным следствия, координатором сети в Украине был задержанный ныне спецслужбой клирик. Он отвечал за распространение материалов, в которых подстрекали к межконфессиональной вражде и оправдывали агрессивную войну против Украины.

Для этого фигурант лично инструктировал "исполнителей" - других участников преступной организации, которые действовали под видом "политэкспертов" и готовили провокационные сообщения и видеосюжеты.

Подготовленный контент распространяли через десятки подконтрольных каналов в Telegram и YouTube, а также на страницах в Facebook и официальных сайтах различных епархий УПЦ МП.

В дальнейшем этот контент использовала российская пропаганда для распространения фейков об Украине.

На основании собранных доказательств четырем задержанным и еще десяти участникам преступной организации сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ч. 4 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 255 (создание и участие в преступной организации);

ч. 3 ст. 161 (разжигание религиозной вражды и ненависти, совершенное организованной группой);

чч. 1, 2 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины).

Сообщается, что сейчас решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения - содержание под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.