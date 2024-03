"Украинская правда" привлекает ведущих западных медиаменеджеров и экспертов в свой Консультативный Совет

Главная цель создания совещательного органа из пяти ведущих медиа функционеров – привлечь внешнюю экспертизу и опереться на лучшие мировые практики в медиаменеджменте.

На регулярной безвозмездной основе Консультативный Совет УП будет предоставлять коллегиальные беспристрастные советы менеджменту медиагруппы "Украинская правда" относительно долгосрочных стратегий и общего видения развития, поддерживать соблюдение журналистских стандартов и обеспечивать абсолютную редакционную независимость.

"Полная редакционная независимость - одна из основополагающих ценностей "Украинской правды". Консультативный Совет - совещательный орган, который будет предоставлять руководству УП практические советы по устойчивому развитию, узнаваемости бренда в мире и вообще будет адвокатировать свободную журналистику - без всякого вмешательства в редакционную политику", - отмечает Севгиль Мусаева, главный редактор "Украинской правды".

Реклама:

В Консультативный Совет вошли эксперты с безупречной репутацией, инновационным видением потенциала рынка СМИ и глубоким пониманием ДНК "Украинской правды".

Состав Консультативного Совета УП:

Алан Расбриджер (Великобритания) - экс-шеф-редактор The Guardian, работал в издании 20 лет. Сейчас Расбриджер редактирует Prospect Magazine, наиболее уважаемый политический журнал в Великобритании. Возглавлял колледж Lady Margaret Hall Оксфордского университета. Выпускник Magdalene College в Кембридже, профессор истории в Лондонском университете.

ВИДЕО ДНЯ

Автор трех книг. В 2014-м году получил специальную награду the European Press Prize, является лауреатом the Right Livelihood Award. В 2014-м награжден Пулитцеровской премией (совместно с The Washington Post) за расследование о масштабной слежке за гражданами США, которое базировалось на информации Эдварда Сноудена.

Меа Долс де Йонг (Нидерланды) - ведущий нидерландский режиссер документального кино из перечня ТОП 10 лучших кинорежиссеров Старого Мира по версии издания Variety. Входит в сотню самых влиятельных деятелей искусств Нидерландов по версии газеты NRC. Ее первый фильм "Если мама не счастлива, никто не счастлив" собрал 27 наград международных фестивалей. Режиссерская стилистика работ Меа - это презентация личных историй на пересечении человеческих отношений и более широких политических вопросов. Руководствуясь реализмом, режиссер изображает объемных персонажей, делится пронзительными историями, которые вызывают настоящие эмоции.

Меа - стипендиат Nieman Foundation, училась в Гарвардском университете.

Чарльз Сеннотт (США) - один из самых опытных военных корреспондентов мира. Освещал войны в Афганистане, Ираке, Украине, израильско-палестинский конфликт и события "Арабской весны" 2011 года.

Является основателем и редактором The GroundTruth Project (2014). Окончил Высшую школу журналистики Колумбийского университета, стипендиат Гарвардского университета. Работал репортером New York Daily News и Boston Globe, где руководил бюро Ближнего Востока и Европы.

В 2017 году запустил местную инициативу некоммерческой организации Report for America. Сеннотт также является соучредителем GlobalPost, популярного международного новостного портала.

Автор трех книг, почетный доктор философии Провиденского колледжа.

В 2019 году получил National Emmy Award.

Гульноза Саид (США) - координатор программ Committee to Protect Journalists для Европы и Центральной Азии, журналистка, эксперт по коммуникациям. Кроме адвокации прав журналистов, также освещает политику, работу медиа, религиозные вопросы и права человека в Центральной Азии и Турции.

Мирослава Гонгадзе (США) - журналистка, правозащитница, общественный деятель. Выпускница юридического факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко, Мирослава также получила образование в Гарвардском университете по программе Nieman Foundation, была исследовательницей Университета Джорджа Вашингтона и получила стипендию Рейгана-Фасела Национального фонда за демократию.

До назначения в 2021 году руководителем вещания Голоса Америки в Восточной Европе, в Агентстве по международному вещанию США Мирослава прошла путь от корреспондента, телеведущей и редактора до руководительницы украинской службы Голоса Америки. Как эксперт по Украине и региону публиковалась на страницах The Wall Street Journal, The Washington Post, NPR, The Journal of Democracy. С 2000 года активно занимается адвокатированием прав журналистов и защитой свободы слова.

Мирослава является соавтором научно-публицистической работы "Разорванный нерв" о протестном движении в Украине 2000-2004 годов. В 2015 году Мирослава награждена орденом Княгини Ольги III ст., в 2023 году получила премию за этическое лидерство Inamori Ethics Prize.

Консультативный совет будет независимым от главного редактора УП, исполнительного директора и конечного бенефициарного владельца. Собираться Консультативный Совет УП будет дважды в год или же в срочном порядке - для стабилизации в случае кризисных ситуаций.