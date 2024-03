"Українська правда" залучає провідних західних медіаменеджерів та експертів до своєї Консультаційної Ради

Головна мета створення дорадчого органу з п’яти провідних медіа функціонерів – залучити зовнішню експертизу та спертись на кращі світові практики у медіаменеджменті.

На регулярній безоплатній основі Консультаційна Рада УП надаватиме колегіальні неупереджені поради менеджменту медіагрупи "Українська правда" щодо довгострокових стратегій та загальної візії розвитку, підтримуватиме дотримання журналістських стандартів та забезпечуватиме абсолютну редакційну незалежність.

"Повна редакційна незалежність – одна з засадничих цінностей "Української правди". Консультаційна Рада – дорадчий орган, який надаватиме керівництву УП практичні поради щодо сталого розвитку, впізнаваності бренду у світі та загалом адвокатуватиме вільну журналістику – без жодного втручання у редакційну політику" – наголошує Севгіль Мусаєва, головна редакторка "Української правди".

До Консультаційна Ради увійшли експерти з бездоганною репутацією, інноваційним баченням потенціалу ринку ЗМІ та глибоким розумінням ДНК "Української правди".

Склад Консультаційної Ради УП:

Алан Расбріджер (Велика Британія) – ексшеф-редактор The Guardian, працював у виданні 20 років. Наразі Расбріджер редагує Prospect Magazine, найбільш шанований політичний часопис у Великій Британії. Очолював коледж Lady Margaret Hall Оксфордського університету. Випускник Magdalene College у Кембриджі, професор історії у Лондонському університеті.

Автор трьох книжок. У 2014-му році отримав спеціальну нагороду the European Press Prize, є лауреатом the Right Livelihood Award. 2014-го нагороджений Пулітцерівською премією (спільно з The Washington Post) за розслідування щодо масштабного стеження за громадянами США, яке базувалось на інформації Едварда Сноудена.

Меа Долс де Йонг (Нідерланди) – провідна нідерландська режисерка документального кіно з переліку ТОП 10 кращих кінорежисерів Старого Світу за версією видання Variety. Входить до сотні найвпливовіших митців Нідерландів за версією газети NRC. Її перший фільм "Якщо мама не щаслива, ніхто не щасливий" зібрав 27 нагород міжнародних фестивалів. Режисерська стилістика робіт Меа – це презентація особистих історій на перетині людських стосунків та ширших політичних питань. Керуючись реалізмом, режисерка зображує об'ємних персонажів, ділиться пронизливими історіями, які викликають справжні емоції.

Меа – стипендіатка Nieman Foundation, навчалась у Гарвардському університеті.

Чарльз Сеннотт (США) – один з найдосвідченіших воєнних кореспондентів світу. Висвітлював війни в Афганістані, Іраку, Україні, ізраїльсько-палестинський конфлікт та події "Арабської весни" 2011 року.

Є засновником і редактором The GroundTruth Project (2014). Закінчив Вищу школу журналістики Колумбійського університету, стипендіат Гарвардського університету. Працював репортером New York Daily News і Boston Globe, де керував бюро Близького Сходу та Європи.

У 2017 році запустив місцеву ініціативу некомерційної організації Report for America. Сеннотт також є співзасновником GlobalPost, популярного міжнародного порталу новин.

Автор трьох книжок, почесний доктор філософії Провіденського коледжу.

2019 року отримав National Emmy Award.

Гульноза Саїд (США) – координаторка програм Committee to Protect Journalists для Європи та Центральної Азії, журналістка, експертка з комунікацій. Окрім адвокації прав журналістів, також висвітлює політику, роботу медіа, релігійні питання та права людини у Центральній Азії та Туреччині.

Мирослава Гонгадзе (США) – журналістка, правозахисниця, громадська діячка. Випускниця юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, Мирослава також здобула освіту у Гарвардському університеті за програмою Nieman Foundation, була дослідницею Університету Джорджа Вашингтона та отримала стипендію Рейгана-Фасела Національного фонду за демократію.

До призначення у 2021 році керівницею мовлення Голосу Америки у Східній Європі, в Агенції з міжнародного мовлення США Мирослава пройшла шлях від кореспондентки, телеведучої та редакторки до керівниці української служби Голосу Америки. Як експертка по Україні та регіону публікувалась на сторінках The Wall Street Journal, The Washington Post, NPR, The Journal of Democracy. Від 2000 року активно займається адвокатуванням прав журналістів та захистом свободи слова.

Мирослава є співавторкою науково-публіцистичної роботи "Розірваний нерв" про протестний рух в Україні 2000-2004 років. У 2015 році Мирослава нагороджена орденом Княгині Ольги III ст., 2023 року здобула премію за етичне лідерство Inamori Ethics Prize.

Консультаційна рада буде незалежною від головної редакторки УП, виконавчого директора та кінцевого бенефіціарного власника. Збиратиметься Консультаційна Рада УП двічі на рік або ж у терміновому порядку – для стабілізації на випадок кризових ситуацій.