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Европарламент принял первый в мире закон об ограничении искусственного интеллекта

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 13 марта 2024, 17:02
Европарламент принял первый в мире закон об ограничении искусственного интеллекта
Иллюстративное фото: Getty Images

13 марта Европейский парламент принял первый в мире закон об искусственном интеллекте (ИИ), который должен обеспечить безопасность и соблюдение прав граждан.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу ЕП

Детали: За соответствующий документ проголосовали 523 евродепутата, против – 46, 49 – воздержались.

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Цель закона – защита фундаментальных прав, демократии, верховенства права и устойчивости окружающей среды от высокорискового ИИ с одновременным стимулированием инноваций.

Его положения устанавливают обязательства по ИИ на основе его потенциальных рисков и уровня влияния.

Новые правила предусматривают запрет на определенные приложения ИИ, которые угрожают правам граждан. Среди них, в частности, системы биометрической категоризации, основанные на чувствительных характеристиках, а также нецелевое извлечение изображений лиц из интернета или записей камер видеонаблюдения для создания баз данных распознавания лиц.

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Закон предусматривает запрет на использование систем биометрической идентификации (RBI) правоохранительными органами, за исключением некоторых определенных ситуаций.

Также предусмотрены четкие обязательства для других систем искусственного интеллекта с высоким уровнем риска из-за их значительного потенциального вреда здоровью, безопасности, основным правам, окружающей среде, демократии и верховенству права.

Системы искусственного интеллекта общего назначения (GPAI) и модели GPAI, на которых они базируются, должны соответствовать определенным требованиям прозрачности, включая соблюдение законодательства ЕС об авторском праве.

Кроме того, искусственно сгенерированные изображения, аудио- или видеоконтент ("дипфейки") должны быть четко обозначены как таковые.

"Мы наконец имеем первый в мире обязательный к исполнению закон об искусственном интеллекте, чтобы уменьшить риски, создать возможности, бороться с дискриминацией и обеспечить прозрачность", – сказал содокладчик комитета по вопросам внутреннего рынка Брандо Бенифей.

Закон после технических уточнений должен быть официально принят Советом ЕС. Он вступит в силу через двадцать дней после его публикации в "Официальном журнале" Евросоюза и будет полностью применим через 24 месяца после вступления в силу, за рядом исключений.

Напомним, в январе стало известно, что Европейская комиссия намерена принять решение о создании Европейского управления по искусственному интеллекту.

Ранее Германия, Франция и Италия достигли договоренности о том, как в будущем нужно регулировать искусственный интеллект.



Темы: ЕвропарламентИскусственный интеллект
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