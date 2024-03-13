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Минобороны показало испытания "плавучих бронежилетов" для спецподразделений ВСУ

Валентина РоманенкоСреда, 13 марта 2024, 17:56
Минобороны показало испытания плавучих бронежилетов для спецподразделений ВСУ
фото Минобороны

Министерство обороны проводит испытания "плавучих бронежилетов" для спецподразделений Вооруженных сил Украины.

Источник: Минобороны в Facebook

Детали: Сообщается, что Минобороны продолжает тестировать два образца плавучих модулей: украинского и иностранного производителя. Их разрабатывают специально для военно-морских сил, понтонеров, сил специальных операций, некоторых спецподразделений десантно-штурмовых войск.

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Плавучий модуль крепится к бронежилету и выдерживает вес не только военного, но и дополнительного снаряжения в 27 килограммов.

 

Сейчас в Центральном управлении проводят анкетирование бойцов, которые тестировали плавучие бронежилеты.

"Если такой бронежилет попадает в воду, то воздушная подушка автоматически надувается и поднимает бойца на поверхность", - объясняет специалист Центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Александр Шарко.

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Прямая речь: "Нам очень важны отзывы бойцов. После подобных испытаний мы получаем важную информацию от групп тестирования. Это позволяет улучшать изделия, чтобы украинская армия получала амуницию, которая создает преимущество над армией врага".

Темы: Минобороны
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