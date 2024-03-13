Минобороны показало испытания "плавучих бронежилетов" для спецподразделений ВСУ

Министерство обороны проводит испытания "плавучих бронежилетов" для спецподразделений Вооруженных сил Украины.

Источник: Минобороны в Facebook

Детали: Сообщается, что Минобороны продолжает тестировать два образца плавучих модулей: украинского и иностранного производителя. Их разрабатывают специально для военно-морских сил, понтонеров, сил специальных операций, некоторых спецподразделений десантно-штурмовых войск.

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Плавучий модуль крепится к бронежилету и выдерживает вес не только военного, но и дополнительного снаряжения в 27 килограммов.

Сейчас в Центральном управлении проводят анкетирование бойцов, которые тестировали плавучие бронежилеты.

"Если такой бронежилет попадает в воду, то воздушная подушка автоматически надувается и поднимает бойца на поверхность", - объясняет специалист Центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Александр Шарко.

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Прямая речь: "Нам очень важны отзывы бойцов. После подобных испытаний мы получаем важную информацию от групп тестирования. Это позволяет улучшать изделия, чтобы украинская армия получала амуницию, которая создает преимущество над армией врага".