Спецрежим приграничья: ГПСУ начала выдавать разрешения на пребывание в полосе 5 км

Государственная пограничная служба начинает выдачу документов на право пребывания в пограничной полосе шириной 5 километров от линии государственной границы.

Источник: ГПСУ

Детали: Министерство внутренних дел утвердило (приказ от 29 января 2024 года №49, зарегистрированный в Минюсте и официально обнародованный 7 марта) форму решения о предоставлении разрешения (отказе в предоставлении или признании недействительным разрешения пребывания в пограничной полосе), определенного особым режимом, который был закреплен правительством в декабре 2023 года.

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Как известно, этот режим предусматривает ограничения в свободном въезде, пребывании, проживании, производстве работ и передвижении лиц в пограничной полосе (это участок местности шириной 5 километров от линии государственной границы).

Ограничения заключаются в том, что граждане должны получить разрешение, чтобы въезжать, находиться и проводить работы в пределах пограничной полосы, в соответствующем органе Государственной пограничной службы Украины (пограничный отряд соответствующего региона -ред.).

Это касается как физических так и юридических лиц. Разрешение физическим лицам в возрасте до 18 лет предоставляется по обращению одного из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей или другого законного представителя.

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Решение о предоставлении разрешения, об отказе в предоставлении разрешения или о признании предоставленного разрешения недействительным принимается не позднее 10 рабочих дней со дня поступления обращения.

Также отмечается, что в администрации Госпогранслужбы продолжается работа по созданию единого учета лиц, получивших соответствующие разрешения, чтобы каждый инспектор с помощью служебного планшета мог быстро проверить действительность документа и идентифицировать личность предъявителя.

Подробнее об особенностях пограничного режима читайте: В ГПСУ растолковали специальный пограничный режим правительства