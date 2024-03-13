Враг обстрелял Сумщину: погиб мужчина, две женщины получили ранения
Среда, 13 марта 2024, 19:17
Российские войска около 14:00 13 марта обстреляли пограничные общины Сумской области. В результате атаки погиб 54-летний мужчина, две женщины получили ранения.
Источник: Сумская областная прокуратура
Дословно: "По данным следствия, 13 марта 2024 около 14:00, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг осуществил минометный обстрел гражданской инфраструктуры Великописаревской общины Ахтырского района.
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В результате атаки оккупантов погиб 54-летний гражданский мужчина, две женщины получили ранения".