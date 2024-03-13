Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Враг обстрелял Сумщину: погиб мужчина, две женщины получили ранения

Татьяна ОлейникСреда, 13 марта 2024, 19:17
Враг обстрелял Сумщину: погиб мужчина, две женщины получили ранения
Фото - Сумская областная прокуратура

Российские войска около 14:00 13 марта обстреляли пограничные общины Сумской области. В результате атаки погиб 54-летний мужчина, две женщины получили ранения.

Источник: Сумская областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, 13 марта 2024 около 14:00, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг осуществил минометный обстрел гражданской инфраструктуры Великописаревской общины Ахтырского района.

Реклама:

В результате атаки оккупантов погиб 54-летний гражданский мужчина, две женщины получили ранения".

Темы: Сумская областьпрокуратураобстрелжертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Нам нужны сутки": Шмыгаль рассказал, как будут возвращать свет украинцам

Альянс готов к конфликту с РФ — председатель Военного комитета НАТО

фото, видео, дополнено 5 погибших, 15 раненых, 3 пропавших без вести − последствия комбинированной атаки россиян

У "Дії" появились документы об образовании

США попросили Украину прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре — СМИ

По ДнепроГЭС было два прямых попадания: ГЭС-2 в критическом состоянии − Укргидроэнерго

Все новости...
Сумская область
Пятеро детей ранены из-за российского авиаудара по приграничной Сумщине
Россияне ударили КАБами по Сумщине: ранили двух детей
Россияне атаковали Сумскую область ШОАБ и неуправляемыми ракетами
Последние новости
18:40
Палата представителей одобрила бюджет на $1,2 трлн во избежание шатдауна в США
18:40
Зеленский сообщил об открытии в Киеве Офиса реестра ущерба от агрессии РФ
18:35
Путин снова хочет погрузить Украину в темноту: о целях и последствиях крупнейшей атаки по энергетике
18:34
В Киеве будут судить наркозависимую мать, которая лежала в парке без сознания: рядом был ее ребенок
18:24
Макрон об угрозах РФ отправить атомную бомбу на Париж: Удивлен такой нервозностью
18:18
Воздушные силы сообщили об угрозе баллистики, в Одессе слышны взрыв
18:01
Вблизи Львова водитель сбил косулю и оставил ее на трассе: животное спасли волонтеры
17:52
Зеленский провел "энергетическую" Ставку
17:42
фото, видеоПредпринимателя и экс-директора предприятия Минобороны разоблачили на взятке в $600 тис
17:40
Олег Скрипка выпустил новый клип "Номад", создавший искусственный интеллект
Все новости...
Реклама: