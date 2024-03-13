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Генштаб: Противник дважды пытался штурмовать на левобережье Днепра

Татьяна ОлейникСреда, 13 марта 2024, 19:39
Генштаб: Противник дважды пытался штурмовать на левобережье Днепра
Иллюстративное фото украинских военных - Генштаб ВСУ

За минувшие сутки на фронте произошло 70 боевых столкновений, всего враг нанес 2 ракетных и 68 авиационных ударов, совершил 37 обстрелов с РСЗО.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ 13 марта

Дословно: "В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна ракета Х-31.

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Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава противника".

Детали: На Купянском направлении наши защитники отразили 4 атаки противника в районах населенных пунктов Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области, где противник пытался вытеснить подразделения с занимаемых позиций.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 5 атак противника в районах населенных пунктов Терны и Ямполевка Донецкой области.

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На Бахмутском направлении, Силами обороны отражены 3 атаки противника в районах восточнее Временного Яра, Богдановки и Клещиевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 14 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненько, Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки Донецкой области, где враг при поддержке авиации 19 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 5 раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области, западнее Вербового и Роботиного Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса", на Херсонском направлении, враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 2 безуспешных штурмовых действия на позиции наших защитников.

Темы: ГенштабДнепрбоевые действия
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