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Спикер "Таврии" рассказал о последствиях "сушкопада" для линии фронта

Валентина РоманенкоСреда, 13 марта 2024, 20:12
Спикер Таврии рассказал о последствиях сушкопада для линии фронта
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На Таврийском направлении зафиксировано наименьшее количество авиаударов со стороны российско-оккупационных войск за 10 дней.

Источник: спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Если раньше я говорил о тенденции, что после российского "сушкопада" постоянно уменьшается количество их авиаударов и соответственно применение ими управляемых авиабомб, то за вчерашние сутки такая тенденция нашла еще одно подтверждение: враг нанес 17 авиаударов, и эта цифра - наименьшая за последние 10 дней.

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То есть очевидно, что "сушкопад" не прошел бесследно, что сказывается работа нашей противовоздушной обороны, и, собственно, почему враг не имеет заметных результатов и успехов в сухопутном наступлении - в том числе и потому, что уменьшается его поддержка с воздуха, меньше применения КАБов, меньше уничтоженных позиций, меньше разрушенных домов в населенных пунктах.

Это комплексный процесс, когда россияне могут медленнее наступать, их наступление захлебывается, в том числе и потому, что у них уменьшается поддержка с воздуха, потому что лучше работает наша ПВО".

Детали: При этом Лиховий отметил, что с начала суток 13 марта до 18 часов в операционной зоне ОСУВ "Таврия" произошло 38 боевых столкновений, а это - более две трети всех боев по линии всего фронта.

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Напомним: В течение февраля месяца и в начале марта Воздушным силам ВСУ удалось уничтожить более десятка российских самолетов, в основном Су-34, которые терроризируют прифронтовые регионы сбросами КАБов.

Темы: война
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