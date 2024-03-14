ВСУ за сутки обезвредили 970 оккупантов и уничтожили 17 ББМ

Украинские воины. Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России − только за минувшие сутки украинские воины ликвидировали 970 оккупантов, уничтожили 17 ББМ, 11 артиллерийских систем и 5 танков.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 14.03.24 ориентировочно составили:

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личного состава − около 427 840 (+970) человек,

танков − 6 757 (+5) ед,

боевых бронированных машин − 12 938 (+17) ед,

артиллерийских систем − 10 565 (+11) ед,

РСЗО − 1 017 (+0) ед,

средств ПВО − 717 (+2) ед,

самолетов − 347 (+0) ед,

вертолетов − 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня − 8 220 (+15) ед,

крылатых ракет − 1 920 (+1) ед,

кораблей/катеров − 26 (+0) ед,

подводных лодок − 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн − 13 959 (+27) ед,

специальной техники − 1 708 (+9) ед.

Данные уточняются.