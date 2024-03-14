ВСУ за сутки обезвредили 970 оккупантов и уничтожили 17 ББМ
Четверг, 14 марта 2024, 08:30
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России − только за минувшие сутки украинские воины ликвидировали 970 оккупантов, уничтожили 17 ББМ, 11 артиллерийских систем и 5 танков.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 14.03.24 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 427 840 (+970) человек,
- танков − 6 757 (+5) ед,
- боевых бронированных машин − 12 938 (+17) ед,
- артиллерийских систем − 10 565 (+11) ед,
- РСЗО − 1 017 (+0) ед,
- средств ПВО − 717 (+2) ед,
- самолетов − 347 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 8 220 (+15) ед,
- крылатых ракет − 1 920 (+1) ед,
- кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 13 959 (+27) ед,
- специальной техники − 1 708 (+9) ед.
Данные уточняются.