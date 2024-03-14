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Из-за блокады польских фермеров есть очереди и на границе еще с тремя странами ЕС

Валентина РоманенкоЧетверг, 14 марта 2024, 09:39
Из-за блокады польских фермеров есть очереди и на границе еще с тремя странами ЕС
иллюстративное фото ГПСУ

Польские фермеры продолжают блокировать движение украинского грузового транспорта на направлении 5 пунктов пропуска, из-за этого наблюдаются очереди грузовиков и на границе со Словакией, Венгрией и Румынией.

Источник: спикер ГПСУ полковник Андрей Демченко в эфире национального телемарафона и в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Польские фермеры по состоянию на сейчас продолжают блокировать 5 направлений, это пункты пропуска "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Рава-Русская" и "Шегини". И если в сторону Украины они еще пропускают определенное количество грузовых транспортных средств (меньше всего по "Ягодину" и "Шегиням"), то на всех этих направлениях вообще не пропускаются грузовики в сторону Польши.

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Фактически сейчас движение грузовиков из Украины в Польшу на этих пяти направлениях полностью заблокировано".

Детали: В очередях на территории Польши, по словам Демченко, в целом совокупно находятся примерно 1050 грузовиков, больше всего напротив ПП "Рава-Русская" и "Ягодин". Движение грузовиков через ПП "Краковец" пока не заблокировано.

В комментарии "Украинской правде" Демченко добавил, что из-за блокировки на территории Польши фиксируется и увеличение очередей на других направлениях. Так в направлении ПП "Ужгород" со стороны Словакии находятся 500 грузовиков, напротив пункта пропуска "Тиса" со стороны Венгрии - более 1000 г.т.с. и напротив двух ПП "Дьяково" и "Порубное" со стороны Румынии 500 и 350 грузовиков соответственно.

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В то же время движение грузовиков на этих направлениях интенсивное, в соответствии с их пропускной способностью.

Движение автобусов и легковых автомобилей не блокируется и происходит на всех направлениях.

Темы: блокадаПольшаПограничная служба
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