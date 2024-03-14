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В День добровольца Сырский обнародовал обращение: Украина существует, пока есть кому ее защищать

Валентина РоманенкоЧетверг, 14 марта 2024, 10:22
В День добровольца Сырский обнародовал обращение: Украина существует, пока есть кому ее защищать
Александр Сырский. Фото - Харьковский медиа хаб

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский поздравил добровольцев, которые защищают Украину, с Днем украинского добровольца.

Источник: главком в Telegram

Детали: Сырский отметил, что, планируя свое нападение на Украину, россияне четко видели свое преимущество, но не учли одного - духа и воли украинских добровольцев, которые поднялись на защиту Украины.

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Ведь вчерашние учителя, врачи, студенты, предприниматели, спортсмены, айтишники сделали свой выбор и пошли защищать независимость Украины.

В частности генерал вспомнил длинные очереди в территориальные центры комплектации в Киеве в феврале 2022 года, когда наплыв был такой, что всех желающих не успевали мобилизовать.

Прямая речь: "Глядя на те очереди, я окончательно понял, что россиянам не удастся пройти парадом в Киеве. Ни через три дня, ни через три месяца. Никогда. Они просчитались снова, затянув себя и весь мир в страшную войну, которая непременно завершится поражением агрессора, поражением России.

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Я благодарю всех добровольцев! С тяжелым сердцем я кланяюсь павшим добровольцам. Мы не простим врагу ни одну смерть.

А еще я благодарю всех будущих добровольцев. Спасибо тем, кто придет в армию завтра, послезавтра, через месяц. Спасибо, что смотрите вакансии в армии, что ищете для себя должность, что переживаете о том, как приобщиться к обороне Украины. Мы сделаем все, чтобы для каждого и каждой из вас нашлось место соответствующее вашим навыкам, умениям и возможностям.

Помните, что Украина существует до тех пор, пока есть кому ее защищать".

Темы: Сырскийвойна
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